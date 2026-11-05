Por: Noticiero 90 minutos

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Cali mantiene su apuesta por ser un espacio de convivencia, recreación y actividad física, guiada por la Alcaldía Distrital junto con la Secretaría del Deporte y la Recreación. De acuerdo con la información divulgada en Noticiero 90 Minutos, este propósito se evidencia tanto en acciones colectivas para el bienestar de los barrios, como en la mejora de infraestructuras para eventos de carácter internacional.

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Uno de los momentos destacados de esta agenda es la novena edición del Festival de la Familia, programada para el domingo 8 de noviembre en la Unidad Deportiva Jaime Aparicio. El encuentro, según la información difundida, está diseñado como una jornada para estimular la integración, la diversión y el encuentro entre los habitantes de Cali. El evento se desarrollará de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. y proyecta recibir a más de 4.000 personas, incluyendo cerca de 2.200 niños. La oferta recreativa estará compuesta por más de 35 actividades, entre ellas juegos inflables, espectáculos artísticos y estaciones con juegos tradicionales, como sapo, parqués y dominó.

Además de las actividades lúdicas, el festival vinculará los 11 programas institucionales de la Secretaría del Deporte y la Recreación, junto con los 10 componentes de la estrategia ‘Cali Juega’. El acceso a todo el evento será libre y gratuito, sujeto a registro previo en la plataforma digital oficial.

Por otra parte, el Estadio Olímpico Pascual Guerrero también se encuentra bajo una fase intensiva de mejoras. De acuerdo con el medio citado, las adecuaciones buscan preparar el escenario para el partido entre la selección Colombia masculina de mayores y Chile, correspondiente a la fecha FIFA, y pautado para el viernes 13 de noviembre a las 7:00 p.m. Este partido significa el regreso de “La tricolor” al Pascual Guerrero tras 27 años de ausencia. El estadio, además, es sede de equipos como América de Cali, Boca Juniors y Atlético FC.

La administración distrital, bajo la orientación del alcalde Alejandro Eder y el secretario Alexander Camacho, emprendió obras como resane de grietas en la tribuna occidental, reparación de la lona en la tribuna norte y reacondicionamiento de camerinos. También se están reemplazando 400 sillas y realizando trabajos en ascensores, sistemas de aire acondicionado, iluminación y gramilla, todo para alcanzar los estándares requeridos a nivel internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades incluye el Festival de la Familia en la Unidad Deportiva Jaime Aparicio?

El Festival de la Familia, que se llevará a cabo en la Unidad Deportiva Jaime Aparicio, contempla más de 35 ofertas de entretenimiento, como módulos de inflables, espectáculos artísticos en tarima y estaciones de juegos tradicionales, entre ellos sapo, parqués y dominó. El evento vincula programas institucionales y la estrategia “Cali Juega”, permitiendo la participación libre con registro previo.

¿Qué intervenciones se han realizado en el estadio Pascual Guerrero tras el sismo del 10 de agosto?

Después del sismo registrado el 10 de agosto, el estadio Pascual Guerrero ha sido objeto de obras de resane en la tribuna occidental, reparación de la lona en la tribuna norte, reacondicionamiento de camerinos y reemplazo de 400 sillas. Además, se realizan mantenimientos en ascensores, sistemas de aire acondicionado, iluminación y gramilla para cumplir estándares internacionales.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.