Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa implementando acciones firmes en materia de seguridad ciudadana. En un operativo realizado recientemente, la Policía de Bogotá incautó 51.000 miligramos de ketamina y detuvo a dos hombres en la localidad de Fontibón, un hecho que pone en evidencia la vigilancia constante en los barrios de la ciudad. De acuerdo con la información oficial suministrada por la Policía de Bogotá, este procedimiento tuvo lugar en el barrio Montevideo, como parte de actividades de verificación de antecedentes, registro y control para combatir el delito.

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Durante el operativo, los uniformados del Centro de Atención Inmediata (CAI) detectaron la presencia de un vehículo en el que dos individuos se movilizaban de manera sospechosa. Los agentes procedieron a interceptarlos, solicitando que se detuvieran y realzando un registro personal sin que se encontraran objetos fuera de lo común. Sin embargo, la inspección minuciosa del carro permitió hallar una caja de cartón situada en el asiento trasero, que contenía 51 cajas, cada una con un frasco de solución inyectable de ketamina, una sustancia sintética que se encuentra bajo control y requiere permisos especiales para su tenencia y transporte, de acuerdo con las normas vigentes.

Al ser interrogados sobre la documentación que demostrara la legalidad y procedencia de estas sustancias, los ocupantes del vehículo no lograron presentar ningún tipo de autorización. Frente a esta irregularidad, los uniformados informaron a los ciudadanos de sus derechos como personas capturadas, los trasladaron a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y dejaron el vehículo bajo custodia como parte de la evidencia del caso. Posterior a estos hechos, los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan judicialmente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, tal como lo estipula la ley colombiana.

La Policía Metropolitana de Bogotá, citada en una publicación oficial en X (antes Twitter), destacó que la rápida acción policial permitió retirar de circulación una cantidad importante de ketamina, fortaleciendo así los esfuerzos institucionales en la lucha contra el crimen en la ciudad.

Este operativo es un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad sospechosa o ilegal a través de la Línea de Emergencias 123, herramienta clave para la seguridad colectiva y la investigación de delitos en Bogotá, según lo reiteró la Policía local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo actuó la Policía de Bogotá en el operativo de incautación de ketamina en Fontibón?

La Policía de Bogotá actuó mediante un proceso de verificación de antecedentes, seguido de un registro personal y vehicular. La inspección permitió hallar la sustancia en el asiento trasero y la falta de documentación legal. Con base en esto, se capturó a los implicados y se incautó el vehículo, según informaron las autoridades.

¿Qué significa ketamina y cuál es su control legal en Colombia?

La ketamina es una sustancia sintética que requiere permisos especiales para su tenencia y transporte en Colombia. Según datos oficiales, su posesión sin autorización es considerada delito y está regulada por las leyes nacionales, siendo objeto de acciones policiales como las descritas en este caso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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