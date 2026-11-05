Por: Portal Bogotá

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Bogotá celebra la llegada de Qatar Airways al aeropuerto internacional El Dorado, una noticia que marca un hito para la conectividad de la capital colombiana. Desde el 4 de noviembre de 2026, la aerolínea catarí ejecuta una ruta que conecta a Bogotá directamente con Doha y, por extensión, facilita el acceso a destinos clave en Oriente Medio, Asia y Oceanía, de acuerdo con información publicada en la cuenta oficial de X del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

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La ruta, que opera dos veces a la semana, específicamente miércoles y domingos, utiliza aeronaves Boeing 777-200LR con capacidad para 552 pasajeros. El recorrido es triangular: inicia en Doha, continúa hacia Bogotá, de allí sale hacia Caracas, Venezuela, y retorna a Doha. Los viajeros interesados pueden adquirir boletos directamente para el trayecto Bogotá-Doha, sin que sea obligatorio considerar Caracas como parte del destino, aunque esta ciudad venezolana sí hace parte del itinerario completo del vuelo.

Las horas establecidas para la operación de acuerdo con los datos divulgados son: llegada de Doha a Bogotá a las 16:05, salida de Bogotá a Caracas a las 17:35 y desde Caracas de regreso a Doha a las 22:40, con arribo al emirato al día siguiente. Esta estructura ofrece una alternativa de conexión internacional estratégica, pues los pasajeros que parten de Bogotá pueden acceder a la extensa red de destinos de Qatar Airways mediante el aeropuerto internacional Hamad en Doha, llegando a ciudades como Pekín, Sídney y diversas metrópolis de Asia, además de otros países del Medio Oriente.

Según el balance divulgado en el contexto del inicio de esta operación, entre enero y julio de 2026 llegaron a Colombia 966 visitantes provenientes de países del Consejo de Cooperación del Golfo, un bloque integrado por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Omán y Baréin, lo que representa un aumento del 5,8 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. En 2025 la cifra de visitantes de estos países alcanzó cerca de 1.700 personas.

La llegada de Qatar Airways se logró tras una gestión iniciada en 2017 que involucró al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ProColombia y el aeropuerto internacional El Dorado, actores que promovieron el potencial turístico y comercial de Colombia. Además, la aerolínea se convierte en la primera del Golfo en establecer vuelos hacia Venezuela como parte de esta operación, fortaleciendo así el posicionamiento de Bogotá como un nodo clave de conexión en Sudamérica y ampliando las perspectivas para el desarrollo turístico, empresarial y del sector exportador nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las características de la nueva ruta de Qatar Airways entre Bogotá y Doha?

La nueva ruta de Qatar Airways entre Bogotá y Doha opera dos veces por semana, los miércoles y domingos, con aeronaves Boeing 777-200LR capaces de transportar hasta 552 personas. Este vuelo sigue un modelo triangular, partiendo de Doha, llegando a Bogotá, continuando a Caracas y retornando a la capital catarí. Los pasajeros pueden comprar tiquetes directos entre Bogotá y Doha, accediendo a conexiones internacionales en Asia, Australia y Medio Oriente a través del aeropuerto internacional Hamad.

¿Cómo impacta esta conexión directa en el turismo y comercio entre Colombia y Oriente Medio?

La conexión directa impulsada por Qatar Airways permite fortalecer el intercambio turístico, empresarial y comercial entre Colombia y los mercados de Oriente Medio. Según cifras compartidas, el flujo de visitantes desde países del Consejo de Cooperación del Golfo ha crecido, evidenciando un mayor interés y acceso gracias a esta ruta. Además, la operación facilita la exportación de mercancías y amplía las oportunidades tanto para empresarios como para inversionistas nacionales e internacionales.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).