Por: Portal Bogotá

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La medida de pico y placa en Bogotá sigue vigente como una de las estrategias principales para regular el flujo vehicular y mitigar la congestión en la ciudad, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Este viernes 6 de noviembre de 2026, la reglamentación aplica tanto para vehículos particulares, como para taxis y vehículos de servicio especial, cada uno con horarios y terminaciones de placa específicas que determinan quiénes pueden transitar.

Para los taxis, la restricción rige entre las 5:30 a. m. y las 9:00 p. m. Según información oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, este viernes están habilitados para circular los taxis cuyas placas finalizan en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0. De forma similar, los vehículos de servicio especial, comúnmente reconocidos como 'placa blanca', cuentan con la misma franja horaria y también pueden movilizarse si sus placas culminan en los mismos dígitos mencionados. La autoridad insiste en que estas disposiciones buscan garantizar mayor orden y movilidad durante las jornadas de mayor demanda vial.

En cuanto a vehículos particulares, la franja horaria de la restricción es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. Solo pueden transitar aquellos con placas que terminan en 6, 7, 8, 9 y 0 durante este día par. Es indispensable para los conductores estar atentos al calendario y la normatividad publicada por la entidad oficial, porque el incumplimiento puede traducirse en sanciones monetarias o inmovilización del vehículo.

La Secretaría Distrital de Movilidad recuerda a la ciudadanía que existe la alternativa del Pico y Placa Solidario, un programa que permite la exención de la medida a través de un pago. El trámite para acogerse a esta modalidad se realiza únicamente en la página oficial www.movilidadbogota.gov.co, y el único método de pago autorizado es el botón de PSE dentro del sitio web de la entidad. La SDM advierte que no utiliza intermediarios ni páginas alternativas para este proceso y desaconseja acudir a fuentes no oficiales por riesgo de fraude.

¿Cómo funciona el Pico y Placa para taxis, vehículos especiales y particulares en Bogotá?

La medida de pico y placa establece horarios específicos para cada tipo de vehículo. Los taxis y vehículos de servicio especial deben acatar restricciones de circulación entre las 5:30 a. m. y 9:00 p. m. según el número final de su placa, que para este viernes son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0. En el caso de los vehículos particulares, el horario es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. y pueden circular solo aquellos cuyas placas culminan en 6, 7, 8, 9 y 0 en esta jornada.

¿Qué es el Pico y Placa Solidario en Bogotá y cómo se puede acceder?

El Pico y Placa Solidario, según la Secretaría Distrital de Movilidad, es una alternativa que permite a los conductores usar su vehículo durante la restricción pagando una suma de dinero. El trámite es exclusivamente virtual, a través del portal oficial www.movilidadbogota.gov.co, donde el usuario puede registrarse y pagar solo mediante el botón PSE habilitado; se recalca que la entidad no tiene intermediarios autorizados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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