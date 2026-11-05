Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Concejo de Ibagué se encuentra actualmente revisando el grado de avance en la implementación de la restricción al uso de teléfonos celulares por parte de menores de 14 años en los colegios públicos de la ciudad. De acuerdo con la información, el concejal Arturo Castillo citó a debate de control político a las secretarías de Educación y Cultura, así como al Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI), con el objetivo de que estas entidades entreguen información detallada sobre las acciones desarrolladas hasta el momento. La citación tiene como propósito principal determinar si las entidades han cumplido con las tareas necesarias para poner en marcha la regulación y verificar los avances logrados desde que la medida fue aprobada.

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Durante este debate se evaluarán varios aspectos fundamentales, como el progreso en la aplicación del Acuerdo 018 de 2026 y las medidas que cada institución educativa ha adoptado para garantizar que la comunidad educativa conozca y entienda las nuevas reglas. Es relevante destacar que este acuerdo establece restricciones específicas al uso de teléfonos celulares para estudiantes menores de 14 años durante la jornada académica. No obstante, contempla excepciones que incluyen actividades pedagógicas autorizadas, situaciones relacionadas con salud o discapacidad, y casos de emergencias familiares.

Sin embargo, aunque el acuerdo ya fue aprobado y sancionado, la puesta en marcha efectiva de la restricción requiere varios pasos previos. Uno de los principales desafíos es que los colegios deberán ajustar sus manuales de convivencia, es decir, modificar los estatutos internos que regulan la vida escolar, y definir los procedimientos para manejar los dispositivos durante las actividades educativas. Todo este proceso implicará un periodo de adaptación y acompañamiento por parte de la Secretaría de Educación, la cual deberá brindar apoyo y orientación para que la comunidad educativa logre una transición organizada.

Según lo mencionado anteriormente por el concejal Castillo, la intención es que la aplicación formal de estas nuevas normas se haga efectiva desde el calendario académico de 2027. Por eso, el debate de control político servirá para identificar si las entidades citadas han avanzado de forma concreta o si la regulación continúa solo en etapa de preparación, sin presencia real en los colegios públicos de Ibagué.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dice el Acuerdo 018 de 2026 sobre el uso de celulares en colegios públicos de Ibagué?

El Acuerdo 018 de 2026 dispone restricciones al uso de teléfonos celulares por estudiantes menores de 14 años durante la jornada académica en las instituciones educativas oficiales de Ibagué. Este acuerdo, de acuerdo con información del Concejo de Ibagué, permite ciertas excepciones, como situaciones pedagógicas autorizadas, emergencias familiares y necesidades derivadas de salud o discapacidad.

¿Cuándo comenzará a regir la restricción de celulares en los colegios públicos de Ibagué?

Según lo informado por el concejal Arturo Castillo, la aplicación de la restricción al uso de celulares se prevé para el calendario académico de 2027. Sin embargo, su entrada en vigencia depende de que los colegios ajusten sus manuales de convivencia y se lleve a cabo un periodo de adaptación y acompañamiento por parte de la Secretaría de Educación de Ibagué, pasos que aún se encuentran en desarrollo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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