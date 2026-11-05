Por: Canal Uno

Canal 1 fue el primer canal de televisión fundado en Colombia, el 13 de junio de 1954, y es uno de los tres canales de televisión abierta que llega de forma gratuita a todo el territorio nacional.n Visitar sitio

El ingeniero y pensador ambiental bogotano fue una de las voces más influyentes en la defensa de la naturaleza en Colombia. Su gestión contribuyó a consolidar áreas protegidas y a dar forma a una norma clave para el manejo de los recursos naturales.

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El mapa que lo llevó al ambientalismo

Su relación con el territorio se forjó en el Igac, donde llegó a ocupar la dirección entre 1969 y 1973. Desde esa entidad impulsó estudios de cartografía y levantamientos del territorio que incluyeron zonas como el Chocó y la Amazonia.

Más adelante estuvo al frente del Inderena entre 1973 y 1978. Su gestión dejó como resultado la creación de áreas protegidas y santuarios que ampliaron la red de conservación del país.

La norma que marcó un antes y un después

Su nombre quedó ligado a la expedición del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, promulgado en 1974.

Esa normativa fijó lineamientos para el uso y la preservación de los recursos naturales en el país. Ese instrumento jurídico ayudó a ordenar la protección de ecosistemas clave y de zonas que hoy hacen parte del sistema de áreas protegidas.

Su huella en la academia

Su labor docente se extendió por cuatro décadas, principalmente en la Universidad Nacional, y también en otras instituciones de educación superior. Entre 1993 y 1998 estuvo al frente del IDEA de la Universidad Nacional, donde continuó como profesor e investigador hasta su retiro.

En sus textos planteó una forma de entender el ambiente que conecta lo ecológico con lo social, lo económico, lo político y lo cultural.

Desde la ANLA lamentamos el fallecimiento de Julio Carrizosa, precursor y referente del ambientalismo en nuestro país. Colombia tuvo la oportunidad de aprender de su sapiencia y visión estratégica para comprender la complejidad de los temas ambientales. Su legado es invaluable: fue clave en la creación de 17 parques nacionales y artífice del primer Código de Recursos Naturales a nivel mundial. Sus aportes académicos y su trayectoria en entidades del Estado, así como en la @cepal_onu, Colciencias,@el_BID y la @OEA_oficial, dejaron una huella imborrable. #JulioCarrizosa aportó conocimiento y criterio a los principales temas ambientales para el desarrollo sostenible, la conservación y el cuidado de nuestros recursos naturales.

Homenajeamos su memoria. Gratitud y paz en su tumba. — ANLA (@ANLA_Col) November 5, 2026

El país despide a un referente

También trabajó como consultor para organismos nacionales e internacionales en temas de territorio, ciencia y desarrollo. En 2010 recibió el Premio Nacional al Mérito Científico en la categoría Vida y Obra.

Luego de anunciarse su fallecimiento, entidades del Estado y la academia recordaron su aporte y enviaron mensajes de condolencia.

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