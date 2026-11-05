Canal 1 fue el primer canal de televisión fundado en Colombia, el 13 de junio de 1954, y es uno de los tres canales de televisión abierta que llega de forma gratuita a todo el territorio nacional.n
El ingeniero y pensador ambiental bogotano fue una de las voces más influyentes en la defensa de la naturaleza en Colombia. Su gestión contribuyó a consolidar áreas protegidas y a dar forma a una norma clave para el manejo de los recursos naturales.
Hoy despedimos a un grande de la historia ambiental de Colombia 🇨🇴
Julio Carrizosa Umaña dedicó buena parte de su vida a pensar, impulsar y construir caminos para la conservación de la naturaleza. Como gerente del Inderena entre 1973 y 1978, fue protagonista de una etapa decisiva para @ParquesColombia: impulsó la creación de nuevas áreas protegidas y contribuyó a consolidar las bases del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
Su liderazgo fue fundamental en la aprobación del Código Nacional de Recursos Naturales de 1974 y en la histórica ampliación del Sistema en 1977, cuando se declararon 18 nuevas áreas protegidas, un paso trascendental para salvaguardar la biodiversidad y el patrimonio natural de nuestro país.Lee También
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Su legado permanece en cada parque, en los ecosistemas que hoy protegemos y en las generaciones que han encontrado en la conservación un propósito de vida.
Desde Parques Nacionales Naturales de Colombia lamentamos profundamente su partida y honramos su memoria y sus aportes a la historia de la conservación en nuestro país.
Gracias, Julio Carrizosa, por ayudar a abrir camino para proteger la riqueza natural de Colombia.
— Parques Nacionales Naturales de Colombia (@ParquesColombia) November 5, 2026
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El mapa que lo llevó al ambientalismo
Su relación con el territorio se forjó en el Igac, donde llegó a ocupar la dirección entre 1969 y 1973. Desde esa entidad impulsó estudios de cartografía y levantamientos del territorio que incluyeron zonas como el Chocó y la Amazonia.
Más adelante estuvo al frente del Inderena entre 1973 y 1978. Su gestión dejó como resultado la creación de áreas protegidas y santuarios que ampliaron la red de conservación del país.
La norma que marcó un antes y un después
Su nombre quedó ligado a la expedición del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, promulgado en 1974.
Esa normativa fijó lineamientos para el uso y la preservación de los recursos naturales en el país. Ese instrumento jurídico ayudó a ordenar la protección de ecosistemas clave y de zonas que hoy hacen parte del sistema de áreas protegidas.
Su huella en la academia
Su labor docente se extendió por cuatro décadas, principalmente en la Universidad Nacional, y también en otras instituciones de educación superior. Entre 1993 y 1998 estuvo al frente del IDEA de la Universidad Nacional, donde continuó como profesor e investigador hasta su retiro.
En sus textos planteó una forma de entender el ambiente que conecta lo ecológico con lo social, lo económico, lo político y lo cultural.
Desde la ANLA lamentamos el fallecimiento de Julio Carrizosa, precursor y referente del ambientalismo en nuestro país. Colombia tuvo la oportunidad de aprender de su sapiencia y visión estratégica para comprender la complejidad de los temas ambientales.
Su legado es invaluable: fue clave en la creación de 17 parques nacionales y artífice del primer Código de Recursos Naturales a nivel mundial.
Sus aportes académicos y su trayectoria en entidades del Estado, así como en la @cepal_onu, Colciencias,@el_BID y la @OEA_oficial, dejaron una huella imborrable.
#JulioCarrizosa aportó conocimiento y criterio a los principales temas ambientales para el desarrollo sostenible, la conservación y el cuidado de nuestros recursos naturales.
Homenajeamos su memoria.
Gratitud y paz en su tumba.
— ANLA (@ANLA_Col) November 5, 2026
El país despide a un referente
También trabajó como consultor para organismos nacionales e internacionales en temas de territorio, ciencia y desarrollo. En 2010 recibió el Premio Nacional al Mérito Científico en la categoría Vida y Obra.
Luego de anunciarse su fallecimiento, entidades del Estado y la academia recordaron su aporte y enviaron mensajes de condolencia.
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