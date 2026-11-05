El hospital San Juan de Dios confirmó que recibió la hoja de vida de Deicy Jiménez el 27 de julio de 2026, cuando la mujer buscaba una posible vinculación laboral con la institución.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Vicky Dávila reaccionó al video de Deicy Jiménez y lanzó advertencia a Petro: “Falta mucha tela por cortar”)

La información fue consignada en una certificación de la entidad, en la que se precisa que los documentos fueron recibidos para estudiar su aspiración a un cargo de auxiliar administrativo, código 4044, grado 13.

El documento también aclara que el trámite se limitó a la recepción de la hoja de vida y a la revisión del cumplimiento de los requisitos para el empleo.

Lee También

¿Deicy Jiménez fue contratada por el Hospital San Juan de Dios?

La institución aclaró que el proceso no avanzó a las siguientes etapas y que no se materializó el nombramiento ni la posesión de Jiménez en el cargo.

Esta precisión es relevante porque la hoja de vida del Hospital San Juan de Dios fue mencionada por la periodista Vicky Dávila en un video publicado sobre las denuncias de Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro.

En su análisis, Dávila señaló que la recepción de ese documento había sido certificada por el centro hospitalario y sostuvo que este elemento debía examinarse junto con los demás materiales aportados por la denunciante.

Acá, el fragmento en el que Dávila habla de ese caso:

El caso de Deicy Jiménez sigue bajo revisión de las autoridades

Jiménez denunció que habría recibido contratos estatales a cambio de favores sexuales durante el periodo en el que Petro tuvo responsabilidades políticas y ejerció como presidente.

La mujer ha mencionado vinculaciones con entidades como el Senado, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. También ha señalado la existencia de una presunta red de mujeres que, según su versión, habría tenido un esquema similar.

La certificación del Hospital San Juan de Dios permite precisar un aspecto puntual de la historia: la entidad recibió la hoja de vida de Jiménez, pero no la contrató.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.