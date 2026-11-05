Las denuncias de Deicy Jiménez contra Gustavo Petro tendrán un nuevo capítulo el próximo lunes 9 de noviembre. La Procuraduría General de la Nación citó a la mujer para que entregue su declaración sobre los señalamientos que hizo contra el expresidente, relacionados con supuestos encuentros sexuales que habrían sido pagados mediante contratos estatales.
La citación fue confirmada por el Ministerio Público y se conoce en medio de los movimientos que adelantan varias entidades para esclarecer las acusaciones de Jiménez, quien recientemente volvió a poner el caso en el centro de la discusión tras publicar un video en el que aparece junto a Petro.
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Polémicas y logros de Petro
En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.
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