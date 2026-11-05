Las denuncias de Deicy Jiménez contra Gustavo Petro tendrán un nuevo capítulo el próximo lunes 9 de noviembre. La Procuraduría General de la Nación citó a la mujer para que entregue su declaración sobre los señalamientos que hizo contra el expresidente, relacionados con supuestos encuentros sexuales que habrían sido pagados mediante contratos estatales.

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La citación fue confirmada por el Ministerio Público y se conoce en medio de los movimientos que adelantan varias entidades para esclarecer las acusaciones de Jiménez, quien recientemente volvió a poner el caso en el centro de la discusión tras publicar un video en el que aparece junto a Petro.

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Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.