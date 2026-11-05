La polémica por el video de Gustavo Petro y Deicy Jiménez también llegó a la Corte Suprema de Justicia. Carlos Roberto Solórzano, presidente de la Sala Penal de ese alto tribunal, se pronunció sobre las imágenes que involucran al expresidente y dejó un mensaje sobre la responsabilidad que tienen los servidores públicos.

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El magistrado hizo una distinción entre la vida privada del exmandatario y las posibles consecuencias penales que podría tener el caso. Para Solórzano, más allá de lo que ocurra en el ámbito personal, el punto que merece atención es si existieron contratos estatales relacionados con los señalamientos que hizo Jiménez.

Cabe mencionar que la mujer denunció que Petro le habría pagado favores sexuales con contratos en el Estado. Frente a ese escenario, el presidente de la Sala Penal consideró que las autoridades deben examinar si hubo actuaciones que comprometan recursos públicos y puedan tener relevancia desde el punto de vista judicial.

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#Atención | Fuerte pronunciamiento del presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Roberto Solórzano, sobre la polémico video que publicó Deicy Jiménez con el expresidente Gustavo Petro (@PetroGustavo), por los presuntos contratos en el Estado a cambio de favores sexuales. “Los servidores públicos tenemos que ser dignos en lo público y en lo privado”, dijo. — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 5, 2026

Sin embargo, Solórzano también aprovechó su intervención para referirse al comportamiento que deben mantener quienes ocupan cargos públicos. “También tengo que decir que los servidores públicos tenemos que ser dignos en los público y en lo privado y en eso yo creo que tenemos una responsabilidad”, expresó el magistrado.

El presidente de la Sala Penal agregó que espera que las investigaciones permitan conocer los hechos dentro de su contexto y establecer qué ocurrió realmente. Asimismo, señaló que la Corte Suprema tendrá que pronunciarse en su momento, siempre que el asunto corresponda a sus competencias.

Por ahora, el pronunciamiento pone el foco en las posibles implicaciones judiciales de la controversia y en la responsabilidad de los funcionarios frente a sus actuaciones, tanto dentro como fuera del ejercicio de sus cargos.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.