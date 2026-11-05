Una frase sobre una supuesta novia de Gustavo Petro terminó metiéndose en el discurso del presidente Abelardo de la Espriella durante su visita a Leticia, Amazonas, este jueves 5 de noviembre. El mandatario aprovechó su intervención para cuestionar la administración anterior y referirse a la polémica por el video de Deicy Jiménez con el expresidente.

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El pronunciamiento se produjo mientras De la Espriella hablaba de los proyectos que heredó del Gobierno Petro y de los presuntos hechos de corrupción que, según él, ha encontrado. El jefe de Estado aseguró que “ve con gran sospecha” varias de esas iniciativas.

Uno de los cuestionamientos estuvo dirigido a la licitación para llevar fibra óptica por los ríos Putumayo y Amazonas. Según el mandatario, el costo del proyecto pasó de 683.000 millones de pesos en 2025 a más de 1,14 billones de pesos en 2026, un incremento del 67 %.

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Desde el Amazonas, el presidente Abelardo De La Espriella criticó los proyectos del gobierno de Gustavo Petro: “Siempre hay un desastre y una que otra novia del anterior presidente contratada”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/i9eCFGmyA0 — Revista Semana (@RevistaSemana) November 5, 2026

De la Espriella advirtió que esa iniciativa habría dejado “incertidumbre financiera, riesgos ambientales, posibles fallas técnicas y dudas sobre si conectaría de verdad a la gente”.

Sin embargo, el comentario que más llamó la atención llegó cuando el presidente volvió a cuestionar los contratos de la administración anterior y mencionó directamente la controversia de Deyci Jiménez. “Porque donde uno levanta siempre hay corrupción, siempre hay desastre y una que otra novia del anterior presidente contratada“, expresó el mandatario.

La declaración se suma a los señalamientos que De la Espriella ha hecho sobre la gestión de su antecesor y pone nuevamente en el centro de la discusión la polémica que involucra a Jiménez y al expresidente Petro.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.