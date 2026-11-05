Por: El Espectador

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El Ministerio de Educación, liderado por Ilva Myriam Hoyos, celebró la inauguración de la nueva sede de la Universidad del Valle en Sevilla, municipio del Valle del Cauca. La apertura de este campus constituye un hecho importante para la comunidad educativa de la región, pues representa una inversión de 10.511 millones de pesos colombianos, recursos que se destinaron a una obra iniciada durante la administración anterior, según datos proporcionados por el Ministerio de Educación. Se calcula que la nueva sede beneficiará a 2.908 estudiantes universitarios.

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Durante la ceremonia de inauguración, la ministra Hoyos extendió una invitación a todos los miembros de la comunidad universitaria, incluidas las y los estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo, para que la nueva sede se convierta en un espacio para alcanzar sueños y metas, dentro del propósito de continuar avanzando en la educación superior. En palabras de Hoyos: "Esta sede que hoy se inaugura sea la sede de los sueños y de las realizaciones, de eso que de una u otra forma hemos llamado educación superior".

El Ministerio detalló que el nuevo campus tiene la capacidad de acoger tanto a los 2.125 estudiantes que ya residen en esta zona, como un aumento de 783 cupos, lo que permite ampliar la oferta educativa de la Universidad del Valle (Univalle) en Sevilla. El edificio cuenta con una infraestructura de 1.406 metros cuadrados, distribuidos en tres pisos, y dispone de biblioteca, auditorio para 89 personas, tres aulas, así como laboratorios especializados en gastronomía, sistemas e inteligencia artificial y ciencias básicas, con énfasis en suelos y aguas. Estos ambientes están destinados a fortalecer el desarrollo académico de los 15 programas que actualmente ofrece la sede, según el comunicado del Ministerio de Educación.

Asimismo, la ministra Hoyos informó que se evalúa la posibilidad de abrir una seccional de la Univalle en el Eje Cafetero, y que se están explorando medidas para la recuperación de las instituciones educativas que fueron afectadas por un reciente terremoto en la región, ocurrido hace cerca de tres meses.

Posterior al acto inaugural, Hoyos también participó en la sesión del Consejo Superior Universitario, la instancia de mayor decisión en Univalle. En la actualidad, esta universidad pública cuenta con cerca de 35.000 estudiantes en todas sus sedes. Aunque su campus principal está en Cali, la oferta de pregrado se ha expandido por medio de la regionalización, estrategia que se espera beneficie significativamente a partir de 2026. Hay 11.300 estudiantes en sedes regionales y convenios, lo que destaca el esfuerzo de la institución por acercar la educación superior a más regiones del país. Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos estudiantes serán beneficiados con la nueva sede de la Universidad del Valle en Sevilla?

De acuerdo con el Ministerio de Educación, la nueva sede de Univalle en Sevilla está destinada a beneficiar a 2.908 estudiantes, pues albergará a los 2.125 estudiantes actuales y ampliará la oferta educativa con 783 nuevos cupos.

¿Cuáles son las características de la nueva sede de Univalle y qué programas académicos ofrece?

La sede dispone de 1.406 metros cuadrados, un auditorio, biblioteca, aulas y laboratorios de gastronomía, sistemas e inteligencia artificial y ciencias básicas con énfasis en suelos y aguas, que respaldan los 15 programas académicos disponibles en Sevilla, según el comunicado oficial del Ministerio de Educación.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.