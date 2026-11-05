Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

En el marco de la campaña ‘Modo Esperanza’, la alcaldía ha iniciado una recuperación significativa de las instituciones educativas dañadas por el reciente terremoto en la ciudad, iniciativa sobre la que informa Noticiero 90 Minutos. Más de 200 colegios resultaron afectados, lo que repercutió directamente en el proceso de aprendizaje de miles de estudiantes, especialmente en los planteles públicos. La administración local, con el apoyo de aliados fundamentales como la Fundación Scarpetta Gnecco y la Fundación Bibliotec, está movilizando recursos superiores a 200 millones de pesos para restaurar no solo la infraestructura, sino también garantizar espacios más dignos y completos para la vida escolar.

Sigue a PULZO en Discover

Actualmente, destacan las intervenciones en los colegios Marice Sinisterra y Julio Caicedo y Tellez, donde la inversión conjunta alcanza los $128.575.605. De acuerdo con la información proporcionada por Noticiero 90 Minutos, estos fondos no solo se emplean en la reconstrucción estructural, sino también en la creación de áreas como salas de lectura, en un esfuerzo por recuperar y fortalecer el ambiente académico tras los daños generados por el sismo.

La situación era especialmente crítica en la sede Francisco de Paula Santander de la institución Julio Caicedo y Tellez. Allí, según relata Fabiola Cortés Arango, coordinadora de la sede, la comunidad educativa debió adoptar la modalidad ‘Pico y salón’, alternando grupos de estudiantes debido a la falta de aulas en condiciones adecuadas. Cortés Arango señala que "en un tiempo récord se logró hacer el trabajo de demolición y reconstrucción de esas aulas, que estaban afectando gravemente y muy sensiblemente a la población estudiantil".

La intervención ya ha permitido que aproximadamente 710 estudiantes de las instituciones beneficiadas tengan acceso a mejores instalaciones. Sin embargo, la estrategia ‘Modo Esperanza’ no se detiene ahí. Está previsto intervenir la sede Ana María Vernaza de la Institución Educativa Siete de Agosto, con otra inversión de $71.424.395, buscando beneficiar a más de mil estudiantes en total.

Este esfuerzo conjunto entre entidades públicas y privadas responde al impacto profundo de la emergencia y evidencia la importancia de la reconstrucción educativa para el bienestar de miles de familias de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué instituciones educativas se están restaurando con la campaña ‘Modo Esperanza’ tras el terremoto?

De acuerdo con la información de Noticiero 90 Minutos, en esta fase de la campaña ‘Modo Esperanza’ se intervienen las instituciones educativas Marice Sinisterra y Julio Caicedo y Tellez, así como la sede Ana María Vernaza de la Institución Educativa Siete de Agosto. Se realizan inversiones destinadas a reconstruir y mejorar la infraestructura y a crear espacios especializados como salas de lectura.

¿Cuántos estudiantes se benefician de la reconstrucción de colegios después del terremoto en la ciudad?

En la actualidad, las intervenciones benefician a cerca de 710 estudiantes de distintas edades en Marice Sinisterra y Julio Caicedo y Tellez. Además, la futura intervención en la sede Ana María Vernaza está proyectada para favorecer a más de mil estudiantes, lo que evidencia el alcance y el impacto de la estrategia.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.