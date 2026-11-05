Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La posibilidad de restringir el acompañante masculino en motocicletas, conocido como “parrillero hombre”, volvió a discutirse en Ibagué. De acuerdo con información publicada, la Alcaldía considera implementar esta medida en sectores específicos de la ciudad, en días y horarios determinados, con el fin de reforzar la seguridad en la capital tolimense hacia el cierre de 2026. Esta propuesta surge tras un Consejo de Seguridad realizado a raíz de recientes ataques reportados en el sur del Tolima, donde las autoridades locales analizaron posibles acciones para contener hechos de violencia.

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Sin embargo, hasta el momento, no se ha expedido ningún decreto ni existe una decisión definitiva que formalice esta restricción. Según fuentes oficiales citadas, la iniciativa está en discusión y no se ha avanzado en los procedimientos regulatorios que permitan hacerla efectiva. Los funcionarios de la administración municipal centran su análisis en la pertinencia, el alcance y la viabilidad de la medida, así como en el impacto que tendría en el funcionamiento cotidiano de los habitantes, especialmente los usuarios frecuentes de motocicletas.

Las deliberaciones incluyen, además, otras eventuales restricciones relacionadas con el tránsito de vehículos de carga. Estas serían focalizadas en zonas céntricas de Ibagué, donde se concentran entidades públicas relevantes, como la Alcaldía, la Gobernación del Tolima, el Palacio de Justicia, la Fiscalía, estaciones de Policía y las instalaciones militares. En estos sectores, las autoridades buscan limitar la circulación de ciertos vehículos durante horarios definidos, enfáticamente en la franja nocturna, para fortalecer el control y la seguridad en puntos críticos de la ciudad.

Otra de las estrategias discutidas consiste en reforzar la vigilancia en los ingresos y salidas de Ibagué, mediante la instalación de puestos de control conjuntos entre la Policía y el Ejército. Estos puntos de revisión, distribuidos en 11 sitios estratégicos de la periferia, permitirían un monitoreo continuo y una respuesta más efectiva ante posibles incidentes. Además, la Policía contempla fortalecer los cuadrantes y optimizar el personal disponible, para aumentar la presencia institucional y la sensación de seguridad.

La alcaldía de Ibagué deberá definir próximamente cuáles de estas propuestas se aplicarán formalmente, así como los lugares y franjas horarias en los que empezarán a regir. Por ahora, los motociclistas siguen circulando con parrillero hombre conforme a las normas actuales, pues la restricción está en proceso de análisis.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo comenzaría a regir la prohibición de parrillero hombre en Ibagué?

Hasta la fecha, no existe una decisión definitiva ni un decreto oficial que establezca la restricción al parrillero hombre en Ibagué. Las autoridades municipales están estudiando la viabilidad de la medida y se espera que en los próximos días la Alcaldía defina si se implementará y a partir de qué momento entraría en vigencia.

¿En cuáles sectores y horarios se estudia la restricción al parrillero hombre en Ibagué?

Según lo discutido en el Consejo de Seguridad, la restricción al parrillero hombre podría aplicarse en sectores céntricos de Ibagué donde se encuentran la Alcaldía, la Gobernación del Tolima, el Palacio de Justicia, la Fiscalía, estaciones de Policía y bases militares. Se contempla que la medida funcione en horarios específicos, principalmente en la noche, aunque los detalles exactos aún están en evaluación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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