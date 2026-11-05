Por: El Espectador

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Una investigación liderada por la Policía y la Fiscalía permitió identificar y desarticular una presunta red de explotación sexual infantil que operaba en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá. De acuerdo con los reportes de las autoridades, el grupo denominado "Los Dolphins" habría utilizado como fachada un motel donde facilitaba el acceso de menores de edad a posibles clientes. Según el proceso, al menos dos adolescentes, de 14 y 15 años, eran llevadas constantemente a los alrededores de ese establecimiento, donde eran contactadas por adultos.

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El operativo culminó con cinco diligencias de allanamiento en las localidades de Los Mártires y Ciudad Bolívar, y la captura de cuatro personas señaladas de integrar la estructura. Un juez ordenó enviar a prisión a los investigados, que según la información oficial obtenían alrededor de 80 millones de pesos mensuales como producto de la presunta explotación sexual infantil en la capital.

Dentro de los capturados figura alias Juancho, administrador del motel, quien habría entregado documentación falsa a las menores para evitar controles policiales. Alias Luisa y alias Guadalupe, identificadas como camareras, presuntamente suministraban bebidas alcohólicas y preservativos a las adolescentes. Alias Mico, cliente frecuente, figura como el cuarto detenido; las autoridades relatan que, en uno de los hechos investigados, este hombre suministró sustancias a una de las menores con el propósito de dejarla indefensa y aprovecharse de su estado.

Los delitos imputados a los cuatro procesados incluyen inducción a la prostitución, proxenetismo con menores, concierto para delinquir y acto o acceso carnal abusivo con persona puesta en incapacidad de resistir. Las autoridades señalaron que las adolescentes recibían indicaciones sobre los lugares donde debían estar y usaban documentos falsos para disfrazar su verdadera edad, según la investigación revelada por la Fiscalía.

Las actuaciones judiciales hicieron parte de la operación Kratos, una labor conjunta que incluyó entrevistas, valoración médico-legal, reconocimiento en bases de datos y trabajo de inteligencia, todo con el propósito de establecer roles y funcionamiento de la red. El caso se hizo público en medio de nueva información revelada en el Concejo de Bogotá, donde se discutió la magnitud de la violencia sexual contra menores: entre 2024 y 2025 se reportaron 17.135 denuncias de presunta violencia sexual en la ciudad. Aunque en operativos recientes se han desarticulado cuatro organizaciones y rescatado a 11 víctimas, aún falta consolidar cifras para dimensionar la problemática.

¿Cómo funcionaba la red de explotación sexual llamada "Los Dolphins" en Bogotá?

Las autoridades señalaron que "Los Dolphins" operaban a través de un motel usado como fachada en el barrio Santa Fe. El proceso describe cómo el administrador facilitaba el ingreso de menores usando documentos falsos, mientras otras integrantes suministraban alcohol y preservativos, y un cliente frecuente también abusaba de las adolescentes. Todo ello, con instrucciones precisas sobre dónde debían estar las víctimas, lo que revela un esquema organizado y constantemente encubierto.

¿Cuántos casos de violencia sexual infantil han sido reportados en Bogotá según cifras oficiales?

Durante un debate en el Concejo de Bogotá, se indicó que entre 2024 y 2025 hubo 17.135 reportes de presunta violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en la ciudad. Además, las autoridades distritales informaron la captura de 17 personas y la desarticulación de cuatro organizaciones dedicadas a la trata de personas y explotación sexual comercial, aunque estas cifras corresponden a investigaciones específicas y no representan el panorama total de la problemática en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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