Por: Portal Bogotá

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En las aulas del IED República Dominicana, ubicado en los barrios Villamaría y La Gaitana de Suba, las nuevas generaciones de Bogotá están encontrando en el trabajo en equipo y la creatividad el camino para construir ciudad y transformar su entorno. Así lo evidenció la experiencia de Suba Spot, un proyecto de medios audiovisuales liderado por Johan Manuel Novoa Rodríguez, docente de esta institución, quien encontró en la organización de sus estudiantes una similitud inspiradora con el trabajo minucioso y colaborativo de las hormigas. De acuerdo con lo relatado por Novoa Rodríguez y por varios participantes, las actividades desarrolladas por Suba Spot han trascendido el espacio escolar, al cubrir eventos como la Feria del Libro de 2025 y las dos ediciones del Congreso de la Bogotaneidad, la más reciente en la Universidad Javeriana por invitación de la Secretaría Distrital de Gobierno.

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El proyecto empezó hace dos años como una asignatura tradicional, pero evolucionó luego de que la rectoría solicitó al profesor Novoa crear un espacio de formación en medios audiovisuales. Comenzaron con recursos mínimos: únicamente los celulares de los estudiantes y el computador del maestro. Gracias a ese primer paso, el grupo consiguió ampliar su alcance y, combinando esfuerzo y donaciones, lograron cubrir actos relevantes fuera de la institución. Datos del mismo docente y estudiantes como Daniel Lucas Ortiz y Isabela Chaparro muestran cómo la organización en agencias y la asignación de roles ha sido fundamental; algunos se encargan de las entrevistas, otros de la cámara, la edición o la transmisión, replicando la distribución natural de tareas observada en las colonias de insectos.

El impacto transformador se extiende a todos los participantes. Novoa Rodríguez, además de publicista y magíster en educación, imparte marketing digital en la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) y reconoce cómo la enseñanza mutua enriqueció su método: el aprendizaje es conjunto, pues sus estudiantes proponen nuevas herramientas y soluciones tecnológicas durante el trabajo diario. Para jóvenes como Isabela Chaparro, Suba Spot ha servido para confirmar su vocación en campos como la comunicación social, mientras alumnos como Juan Pablo Suescún vencen retos personales gracias a la dinámica del grupo.

Uno de los logros recientes ha sido la consolidación de una página web propia, donde se publican videos, reportajes y pódcast, dejando una memoria colectiva de las experiencias y aprendizajes que ocurren tanto en el colegio como en la localidad de Suba y en Bogotá. Según testimonio de los propios estudiantes, iniciativas como esta refuerzan su sentido de pertenencia y los hacen sentir parte activa del cambio y la mejora constante de su ciudad. Así, la labor colaborativa y el compromiso del equipo permiten que las historias, una vez contadas, sigan inspirando a las próximas generaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo surgió Suba Spot y cuál ha sido su impacto en el IED República Dominicana?

Suba Spot nació hace dos años como respuesta a una directriz de la rectoría que encomendó al profesor Johan Manuel Novoa Rodríguez la creación de un proyecto de medios audiovisuales. Empezaron con recursos limitados, usando solo celulares y el computador personal del docente, y poco a poco lograron consolidarse. Hoy, Suba Spot cuenta con 74 estudiantes y una página web donde publican sus producciones, impactando tanto en el desarrollo de competencias técnicas como en el sentido de pertenencia y formación personal de los participantes.

¿Qué actividades realiza Suba Spot y cómo se organizan sus integrantes?

De acuerdo con testimonios recogidos en el artículo, los estudiantes de Suba Spot cubren eventos como la Feria del Libro de 2025 y los congresos de Bogotaneidad, realizando entrevistas, grabaciones, edición y transmisión de contenido. Para ello se organizan en agencias con tareas definidas, siguiendo una estructura colaborativa que les permite crecer y afrontar nuevos desafíos, inspirados en la organización de las colonias de hormigas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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