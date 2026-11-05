Bogotá volvió a quedar en el foco de un nuevo caso de inseguridad, luego de un ataque armado que dejó a una persona sin vida. Los hechos ocurrieron en plena tarde de este jueves 5 de noviembre en inmediaciones del centro comercial Gran Plaza Bosa, donde un taxista fue asesinado por sicarios.

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Sobre las 2:30 de la tarde, el conductor iba en su taxi cuando, según Caracol Radio, unos sicarios en moto abrieron fuego contra su víctima. Los pistoleros huyeron inmediatamente, dejando al hombre agonizando dentro de su vehículo al frente del centro comercial del barrio Bosa Centro, sur de la ciudad.

Un video dejó mostró el lugar de la escena del crimen, donde el taxi quedó con impactos de bala, mientras varios testigos estaban consternados y rodeando el carro amarillo; en la grabación también se oyeron sirenas.

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#BOGOTÁ | Un taxista fue asesinado en un nuevo atentado registrado en la localidad de Bosa, barrio Bosa Centro. Según información preliminar, la víctima fue atacada a disparos por hombres que se movilizaban en una motocicleta. Aunque la víctima fue trasladada a un centro asistencial, falleció por la gravedad de las heridas. https://t.co/woHMRjVE2M — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 5, 2026

El taxista fue trasladado a un centro asistencial. Pese a los esfuerzos de los médicos por salvarlo, perdió la vida en la clínica por la gravedad de las heridas. El lugar fue acordonado por la Policía y el CTI de la Fiscalía para hacer las respectivas pesquisas para saber qué hubo detrás de este crimen.

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