Por: El Espectador

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Un trágico caso de presunto feminicidio sacudió la localidad de Antonio Nariño en Bogotá, luego de que, la noche del 4 de noviembre, una llamada oportuna de la comunidad alertara a la Policía sobre una posible situación de violencia en una vivienda del barrio Sevilla. De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, los uniformados llegaron al inmueble y hallaron sin vida a una mujer de 26 años, quien residía en ese lugar junto a su esposo.

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El escueto balance conocido hasta el momento indica que el hombre, de 29 años, fue ubicado y detenido a pocas cuadras del sitio de los hechos. Según informaron las autoridades, el individuo al parecer intentaba abandonar el sector cuando fue interceptado y quedó a disposición de la Fiscalía. El caso, ahora en manos de ese organismo, avanza bajo la investigación por el presunto delito de feminicidio, aunque todavía no se han conocido más detalles de lo ocurrido dentro del domicilio ni si existían antecedentes de denuncias previas o medidas de protección para la pareja involucrada.

El coronel Óscar Campaña, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana, confirmó que atendieron el llamado de alerta de los vecinos a través del número del cuadrante, lo que permitió una reacción inmediata por parte de las patrullas del sector. Campaña puntualizó que al ingresar ya encontraron a la mujer sin signos vitales y de inmediato activaron el protocolo de búsqueda y captura del principal sospechoso.

Este hecho se suma a una problemática que trasciende los límites de los casos más violentos. Según datos de la Secretaría Distrital de Salud, recogidos por su sistema de vigilancia en salud, entre enero y junio de este año se han reportado 25.660 presuntas víctimas de violencia intrafamiliar y de género en Bogotá. De esa cifra, 16.739 corresponden a mujeres. Es más, del grupo de víctimas mayores de edad, las mujeres representaron el 83,7 % de los registros. La cifra evidencia la dimensión del fenómeno al interior de los hogares y el impacto que sigue teniendo sobre la vida y la integridad de las mujeres en la capital.

Para las mujeres que enfrentan situaciones de violencia, existen canales como la Línea Púrpura Distrital, que ofrece atención gratuita, orientación psicosocial y jurídica las 24 horas al 01 8000 112 137 y mediante WhatsApp al 300 755 1846. Sin embargo, en casos de agresión en curso o de peligro inmediato, la recomendación es acudir directamente a la Línea 123 para la activación de una respuesta de emergencia por parte de las autoridades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo denunciar violencia intrafamiliar y de género en Bogotá?

En Bogotá, existen diferentes rutas de atención para denunciar casos de violencia intrafamiliar y de género. La ciudadanía puede comunicarse con la Línea Púrpura Distrital para recibir acompañamiento, orientación psicológica y asesoría jurídica gratuita. Ante una emergencia o situación de peligro inminente, la indicación oficial es contactar inmediatamente la Línea 123 para una respuesta pronta de la Policía y la atención de urgencias. La Fiscalía también está habilitada para recibir denuncias directas y dar inicio a las investigaciones correspondientes.

¿Qué servicios ofrece la Línea Púrpura para mujeres víctimas de violencia?

La Línea Púrpura Distrital atiende gratuitamente las 24 horas del día, ofreciendo orientación psicosocial, jurídica y guiando a las mujeres en la búsqueda de rutas de protección frente a las violencias. Está disponible en el número 01 8000 112 137 y en WhatsApp al 300 755 1846. Es importante tener en cuenta que aunque la Línea Púrpura brinda acompañamiento y asesoría, no reemplaza la atención de emergencias, ni elimina la necesidad de reportar casos de urgencia a la Línea 123 o presentar denuncias formales ante la Fiscalía.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.