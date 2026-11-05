Por: Portal Bogotá

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Bogotá permanece firme en su lucha contra la extorsión, enfocándose especialmente en combatir a los grupos delincuenciales que afectan la tranquilidad de la ciudadanía. De acuerdo con información proporcionada por la Policía de Bogotá, a través del Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (GAULA), y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se llevó a cabo la denominada ‘Operación Kratos’. Esta intervención logró impactar de forma significativa a la estructura criminal del grupo delincuencial común organizado conocido como Tren de Aragua.

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La investigación, que se extendió durante cinco meses, permitió identificar el accionar de dos miembros de dicha organización criminal. Estos sujetos operaban principalmente en las localidades de Kennedy y Engativá, en donde su principal modalidad consistía en coordinar hurtos a establecimientos comerciales para posteriormente ejercer extorsiones tanto a comerciantes como a personas del gremio de bicitaxistas. Los delincuentes exigían pagos mensuales que oscilaban entre los 200 000 y 400 000 pesos, bajo la amenaza de causar daño a las víctimas o a sus familias si no accedían a sus peticiones. Según confirmó la investigación, al menos 16 personas resultaron afectadas directamente por estas acciones.

Dentro de los capturados se destaca alias Rosmer, señalado como integrante del brazo armado de la organización. Este individuo sería el encargado principal de coordinar los hurtos y exigir el pago del dinero. Por otro lado, alias Yoiber habría desempeñado el papel de intimidar directamente a las víctimas para que realizaran los pagos exigidos como parte de la extorsión.

Durante los operativos de captura, las autoridades incautaron dos teléfonos celulares, elementos clave para dicha actividad delictiva. Además, se informó sobre una afectación económica a las finanzas ilícitas del grupo delincuencial que asciende a 50 millones de pesos. Los detenidos fueron dejados a disposición de las autoridades competentes y un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de extorsión y concierto para delinquir.

Tanto la Alcaldía Mayor de Bogotá como la Policía reafirman el llamado a la ciudadanía para que cualquier situación de extorsión sea denunciada de manera inmediata a través de la línea 165 del GAULA o utilizando la Línea de Emergencias 123. La colaboración ciudadana permite enfrentar el crimen y aporta a la seguridad para que la ciudad camine tranquila.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se desarrolló la operación Kratos contra el Tren de Aragua en Bogotá?

La operación Kratos fue el resultado de cinco meses de investigación articulada entre la Policía de Bogotá, el GAULA y la Fiscalía General de la Nación, que permitió identificar, capturar y judicializar a dos integrantes clave del Tren de Aragua. Los cabecillas operaban en Kennedy y Engativá, ejecutando robos y extorsiones a comerciantes y bicitaxistas, lo que llevó a una afectación significativa de sus estructuras y finanzas ilícitas.

¿Cuánto dinero extorsionaban los miembros del Tren de Aragua a los comerciantes en Bogotá?

De acuerdo con la información oficial, los integrantes del Tren de Aragua exigían a los negocios pagos mensuales de entre 200 000 y 400 000 pesos, siempre bajo amenazas contra la integridad de las víctimas o sus familias. Esta modalidad de extorsión impactó directamente a por lo menos 16 personas, según los datos de la Policía de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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