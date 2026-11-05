Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Germán Calderón España tomó la decisión de dejar la dirección de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, menos de tres meses después de haber asumido este cargo. De acuerdo con la información oficial, su renuncia se hará efectiva el viernes 6 de noviembre. Este hecho quedó formalizado mediante una carta fechada el 5 de noviembre y dirigida al ministro de Justicia, Iván Cancino González. En el documento, Calderón España argumentó que su decisión obedece a motivos de “proyección profesional”.

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La renuncia de Calderón España no resulta sorpresiva si se tiene en cuenta que su nombre ya había figurado en la lista de aspirantes para integrar la Sección Tercera del Consejo de Estado. Esta instancia es clave en el ámbito jurídico nacional, ya que le corresponde estudiar controversias sobre contratos estatales y la responsabilidad de entidades públicas, un campo en el que Calderón España posee experiencia. Así, la dimisión se enmarca dentro de sus nuevas aspiraciones profesionales y abre paso a su candidatura para una magistratura en esa sección.

Antes de ocupar la dirección de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Calderón España había formado parte del círculo cercano a Abelardo de la Espriella durante la campaña presidencial, brindando asesoría jurídica y apoyando al entonces candidato en respuestas relativas a diferentes cuestionamientos públicos. Este acompañamiento evidenció su rol esencial en la estrategia legal de la campaña, lo que facilitó su posterior inclusión en el Gobierno tras la elección de De la Espriella. El presidente lo nombró como líder de la Agencia, una institución adscrita al Ministerio de Justicia cuya misión principal es defender los intereses de la Nación en procesos judiciales, tanto nacionales como internacionales. Calderón España tomó posesión de este cargo el 25 de agosto.

Con su salida, queda vacante una de las direcciones más relevantes del sector justicia, en un momento en que la entidad juega un papel decisivo en temas de litigio estatal. Hasta el momento, no se ha anunciado quién tomará el relevo en la dirección de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

¿Por qué renunció Germán Calderón España a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado?

Germán Calderón España presentó formalmente su renuncia por consideraciones de “proyección profesional”, según la carta que envió al ministro de Justicia, Iván Cancino González. Su salida se da en el contexto de su aspiración a ocupar un cargo en la Sección Tercera del Consejo de Estado, órgano encargado de estudiar temas como contratos estatales y responsabilidad de entidades públicas, áreas vinculadas con su trayectoria profesional.

¿Qué funciones cumple la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado?

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado es una entidad adscrita al Ministerio de Justicia, responsable de coordinar y liderar la defensa de los intereses de la Nación en litigios judiciales, tanto en Colombia como en el exterior. Esta labor implica proteger los recursos públicos y asegurar que las decisiones judiciales se ajusten a los derechos e intereses generales del Estado colombiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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