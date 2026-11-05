Los resultados de unos análisis toxicológicos practicados en Europa pusieron nuevamente en el centro de la atención la denuncia de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), sobre un presunto intento de envenenamiento.

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El caso tiene como antecedente las declaraciones que Rodríguez ha hecho sobre situaciones que, según su versión, ocurrieron durante su paso por el Gobierno de Gustavo Petro. La exfuncionaria denunció amenazas, intimidaciones y presuntas maniobras para afectar su salud, luego de exponer públicamente supuestas irregularidades en distintas entidades del Estado.

En particular, Rodríguez manifestó que durante varios meses una persona le habría entregado medicamentos haciéndolos pasar por vitaminas o pastillas para aliviar dolores de cabeza.

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Sin embargo, aseguró que después de consumirlos experimentaba alteraciones físicas y cambios en su comportamiento. Su abogado sostuvo que siete funcionarios del Dapre y del Fondo Adaptación entregaron testimonios que respaldarían parte de su relato, según reportó Blu Radio.

La denuncia llegó a la Fiscalía, donde la exdirectora amplió su declaración y aportó nuevos elementos para la investigación. Entre el material presentado por su defensa también estarían registros médicos e información relacionada con los episodios que describió. A partir de esas actuaciones, se ordenaron pruebas toxicológicas para establecer si había recibido sustancias sin su conocimiento.

Qué encontraron en los exámenes médicos de Angie Rodríguez

El resultado más reciente fue revelado por Manuel Villanueva en una entrevista con Noticias RCN. El abogado explicó que Rodríguez se trasladó a España para someterse a un examen toxicológico, debido a que, según indicó, ese procedimiento no se realizaba en Colombia en las condiciones requeridas.

Para el análisis se utilizó una muestra de cabello, con la que se buscaba identificar la posible presencia de sustancias en el organismo de la exfuncionaria. De acuerdo con Villanueva, el resultado fue positivo para varios componentes que podrían representar un peligro para su vida.

“El resultado del examen le dio positivo para varias sustancias que pueden atentar contra su vida”, afirmó el abogado al referirse a los hallazgos.

El jurista agregó que la Fiscalía solicitó formalmente el traslado de los resultados obtenidos en España para que puedan incorporarse a las actuaciones judiciales. Por ahora, no se han hecho públicas las sustancias específicas que habrían aparecido en el análisis ni los detalles técnicos del laboratorio que lo practicó.

La revelación también fue mencionada por el periodista Felipe Zuleta, quien aseguró en declaraciones recogidas por la revista Semana que tuvo acceso a los resultados de laboratorio. Según su versión, los documentos mostrarían la presencia de dos tipos de veneno. Sin embargo, esa afirmación corresponde a lo manifestado por el comunicador y no a un informe oficial divulgado por la Fiscalía.

Qué investiga la Fiscalía por el presunto envenenamiento

La investigación busca establecer qué sustancias habría recibido Rodríguez, en qué circunstancias se produjo el supuesto suministro y quiénes podrían estar involucrados. La defensa ha insistido en que los testimonios y los registros médicos aportados deben ser contrastados con los análisis técnicos para esclarecer lo ocurrido.

En las diligencias también se han abordado las amenazas e intimidaciones que la exfuncionaria asegura haber recibido. Su abogado ha señalado que existen varias líneas de investigación y ha pedido que se refuercen las medidas de protección para su representada.

Por ahora, los resultados de los exámenes conocidos a través de la defensa constituyen un nuevo elemento dentro del caso. La determinación de las sustancias detectadas, las circunstancias en las que habrían llegado al organismo de Rodríguez y las eventuales responsabilidades dependerán de las verificaciones que adelante la Fiscalía.

Polémicas y logros de Petro

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