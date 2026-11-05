Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella dejó un mensaje contundente durante el encuentro regional celebrado en Leticia, en plena Amazonía. Al afirmar que “es la primera vez en que las regiones, sus gobernantes y su comunidad no tienen que venir a su comunidad. Nosotros venimos a la Amazonía y vendremos las veces que sea necesario”, De la Espriella marcó la pauta de una estrategia gubernamental que busca fortalecer la presencia estatal en zonas tradicionalmente consideradas periféricas. Este encuentro forma parte de los preparativos para consolidar el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el cual, de acuerdo con la información proporcionada, se espera que sea presentado ante el Congreso en marzo de 2027.

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La intención del Gobierno, según lo señalan los hechos recogidos durante este evento, es construir desde las regiones una administración que deje de estar centrada únicamente en el centro político del país y se apoye en una narrativa que conecta directamente con los departamentos más alejados. Esta estrategia no solo busca el respaldo regional, sino que también apunta a incrementar el dominio político de la administración en vísperas de las elecciones regionales previstas para 2027. Así, la estrategia se articula en dos frentes principales: por un lado, los encuentros territoriales, y por el otro, la coordinación con congresistas para sacar adelante la agenda del Gobierno en el Capitolio.

Según la información, al menos una docena de encuentros se realizaron en el último mes, en los que se organizaron mesas de trabajo que involucraron a los sectores económicos y sociales de las regiones, con el objetivo de construir el articulado que dará forma al próximo Plan Nacional de Desarrollo. Este proceso ha sido reforzado con la gira denominada “El Milagro de las Regiones”, encabezada por el presidente De la Espriella, quien inauguró oficialmente la ruta junto al Departamento Nacional de Planeación (DNP) desde la ciudad de Pereira, enfocándose especialmente en respaldar a los departamentos más golpeados por el reciente terremoto.

Si bien se cuenta que De la Espriella no pudo asistir a 14 de los 16 encuentros realizados a lo largo de esta gira, sí participó personalmente en algunos de estos eventos claves, subrayando su compromiso directo con las regiones. Todo esto evidencia una intención de acercarse a las comunidades para escuchar sus necesidades e incluirlas en la agenda nacional, ubicando a la Amazonía —y otras periferias— en el centro de la planificación estatal del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la gira ‘El Milagro de las Regiones’ liderada por el presidente Abelardo de la Espriella?

La gira “El Milagro de las Regiones” es una estrategia del gobierno enfocada en acercarse a las regiones periféricas, especialmente aquellas más afectadas por situaciones como el reciente terremoto. Encabezada por el presidente Abelardo de la Espriella y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la iniciativa comenzó oficialmente en Pereira y busca fortalecer el Plan Nacional de Desarrollo a partir de la voz y necesidades locales.

¿Cuál es el objetivo de los encuentros regionales para el Plan Nacional de Desarrollo según el Gobierno?

De acuerdo con la información brindada, el objetivo principal de los encuentros regionales es construir el Plan Nacional de Desarrollo desde las regiones, involucrando directamente a sectores económicos y sociales mediante mesas de trabajo. Esta estrategia pretende desplazar el enfoque centralista y consolidar una administración conectada con las necesidades y prioridades de las distintas zonas del país, de cara a la presentación del PND ante el Congreso en 2027.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.