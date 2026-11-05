Por: Portal Bogotá

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La renovación de los barrios en Bogotá y el despliegue de nuevos proyectos urbanos representan un desafío considerable para la ciudad: se busca transformar los espacios urbanos procurando que las comunidades que durante años han edificado su historia y tejido relaciones no se vean obligadas a abandonar su entorno. De acuerdo con lo reportado por la Alcaldía de Bogotá, este tema será el foco central de un conversatorio académico e institucional en el que participarán representantes de la administración distrital, el sector constructor, la academia y habitantes de diferentes comunidades, quienes dialogarán sobre cómo proteger a quienes han contribuido a construir la ciudad.

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El evento, organizado por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), se realizará el martes 17 de noviembre en el auditorio Carlos Francisco Corredor de la Facultad de Arquitectura de la Pontificia Universidad Javeriana, de 12:00 m. a 1:30 p. m. Entre los asistentes se encuentran la secretaria Distrital del Hábitat, delegados de RenoBo por parte de los Operadores Urbanos Públicos, representantes de Camacol Bogotá y Cundinamarca, el decano de la Facultad de Arquitectura y un vocero de las comunidades, según información suministrada en la invitación oficial.

Durante el conversatorio, los participantes abordarán la Política de Protección a Moradores y Actividades Productivas, una iniciativa de Bogotá que pretende equilibrar la renovación urbana y el desarrollo de nuevos proyectos, garantizando al mismo tiempo los derechos, las necesidades y el sentido de pertenencia que familias, comerciantes y comunidades tradicionales poseen sobre los lugares donde residen y trabajan. Este espacio de diálogo busca enriquecer el debate sobre la manera de transformar la ciudad, sin marginar ni desarraigar a quienes han escrito la historia de sus barrios.

Como parte de esta estrategia, la Secretaría Distrital del Hábitat invita a la ciudadanía a participar en el curso virtual sobre la Política de Protección a Moradores y Actividades Productivas, el cual está disponible de manera gratuita en la plataforma Escuela de Hábitat. Este programa de formación virtual, de aprendizaje autónomo, tiene una duración de cuatro a seis horas y está dirigido a líderes comunitarios, habitantes, comerciantes, estudiantes, profesionales del sector urbano y ciudadanos interesados en profundizar sobre la temática.

Para inscribirse, la ciudadanía puede ingresar a la plataforma de la Escuela de Hábitat, crear un usuario y seleccionar el curso correspondiente. La transformación de Bogotá, como recalca la SDHT, no solo se refleja en las obras construidas o los espacios renovados, sino también en la permanencia de las familias y comerciantes, conservando los lazos sociales y el sentido de pertenencia en el interior de sus barrios. Este es uno de los grandes retos que enfrenta una ciudad en constante evolución, buscando avanzar sin dejar de lado a quienes le han dado vida y significado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la Política de Protección a Moradores y Actividades Productivas en Bogotá?

La Política de Protección a Moradores y Actividades Productivas, según la información proporcionada por la Secretaría Distrital del Hábitat, es una propuesta que busca asegurar que los procesos de renovación urbana y desarrollo en Bogotá no ignoren los derechos, necesidades y conexiones de las familias, comerciantes y comunidades tradicionales con los espacios que ocupan.

¿Cómo puede inscribirse la ciudadanía en el curso virtual de la Secretaría Distrital del Hábitat?

Las personas interesadas en aprender sobre esta política pueden acceder gratuitamente al curso virtual en la Escuela de Hábitat. Para ello, deben ingresar a la plataforma, crear un usuario y seleccionar el curso ‘Política de Protección a Moradores y Actividades Productivas’, dirigido tanto a líderes comunitarios como a ciudadanos interesados en el tema.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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