La gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, formalizó este miércoles 29 de julio una denuncia contra el presidente Gustavo Petro en la Comisión de Investigación y Acusación. Los tipos penales señalados corresponden específicamente a injuria y calumnia.

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El documento radicado reúne diversas acusaciones sobre los hechos ocurridos en la sede de gobierno, según reveló revista Semana.

“La noche del 13 de enero de 2026, antes de obligarla a renunciar, el señor Gustavo Petro Urrego realizó señalamientos injuriosos, calumniosos y machistas contra Angie Rodríguez, en su afán por desacreditar su criterio para impedir el nombramiento de su amiga Juliana Guerrero, la insultó señalándola de narcotraficante, paramilitar y además de sostener un romance con un supuesto ‘paramilitar’, todo esto en voz alta en pleno palacio de Nariño. Posterior a ello, el señor Gustavo Petro Urreo intimida a la doctora Angie Rodríguez recordándole su pasado como miembro del movimiento armado M-19 y la amenaza”, aparece en el texto expuesto.

La denunciante confirmó dentro del escrito judicial los nexos existentes en el entorno presidencial: “una relación cercana entre la señora Juliana Guerrero y el presidente Gustavo Petro y de allí el interés por su nombramiento. En su relato, Angie menciona que existía un grupo de mujeres muy cercanas al presidente Petro que, seguían sus instrucciones, abordaban las entidades para obtener favores económicos y contratos”.

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El texto, radicado por Manuel Villanueva Luis, miembro del equipo del abogado de Angie Rodríguez, el exministro de Justicia Wilson Ruiz, rememora el fallecimiento del coronel Óscar Dávila, quien lideró la seguridad del jefe de Estado mientras avanzaban pesquisas por chuzadas ilegales a Marelbys Meza.

En dicha manifestación legal se expuso el testimonio sobre aquel suceso: “varios de los uniformados le informaron como el deceso del coronel no se trató de un suicidio, por el contrario, fue asesinado y que posiblemente esto se orquestó al interior de la casa de Nariño”.

A raíz de estas revelaciones, la funcionaria señaló en el documento que enfrenta un panorama de alta peligrosidad para su integridad física: “Angie Rodríguez, en la actualidad, es objeto de amenazas de muerte, llamas extorsivas e intimidaciones por parte de al parecer estructuras criminales que buscan silenciarla para que no continúe denunciando públicamente lo sucedido al interior de la casa de Nariño”.

El expediente detalla exigencias irregulares por parte de agentes pertenecientes a inteligencia estatal: “Rodríguez menciona cómo fue victima ya ejerciendo como Directora del Fondo de Adaptación de varias extorsiones por parte de personas que puede identificar y que pertenecían a la Dirección Nacional de Inteligencia y que querían obligarla a tomar decisiones frente al manejo de recursos”

Las presiones financieras involucran giros presupuestales de alta magnitud: “Ha venido presionando a Angie Rodríguez para que trasfiera desde el presupuesto del Fondo Adaptación un cifra aproximada al billón de pesos sin justificación fiscal alguna”

Manuel Villanueva Luis, jurista integrante del equipo de Wilson Ruiz, sustentó las implicaciones legales tras respaldar los testimonios difundidos en medios: “frente a los señalamientos de vínculos con estructuras criminales que realiza el señor Gustavo Petro a la señora Angie Rodríguez, se hace necesario precisar que la tipificación y vulneración de los principios del buen nombre y la honra, la jurisprudencia ha señalado cuatro requisitos que estructuran uno y otro tipo penal para su materialización, es decir, que ha diseñado unos lineamientos para su configuración, con el fin que su interpretación se realice de manera concreta en eventos como este”.

Posteriormente, el abogado abordó los conceptos jurídicos de injuria y calumnia en su intervención. Así, concluyó la petición exigiendo celeridad procesal para salvaguardar la vida e integridad de Rodríguez: “De acuerdo con todo lo anterior, solicito a ese tribunal dar inicio a las actuaciones de su competencia de forma urgente con el propósito de garantizar los derechos fundamentales de la doctora Angie Rodríguez”.

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