El exdirector de Prosperidad Social y miembro del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, expresó su pesar por el impacto que los recientes escándalos de corrupción han tenido sobre la imagen de su partido y de sus integrantes.
Afirmó que estos hechos generan un fuerte daño reputacional y que quienes han actuado con honestidad terminan asumiendo el costo político del rechazo ciudadano.
Siento mucho pesar de la forma como los escándalos de corrupción causan enorme daño reputacional al Pacto Histórico y a todos sus miembros.
A la vez siento rabia porque el odio que esto genera lo recogemos quienes actuamos con decencia en la política. Y también siento profunda…
— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 29, 2026Lee También
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Bolívar también manifestó su rabia y decepción contra las personas que, según dijo, llegaron al movimiento impulsadas por intereses personales y terminaron afectando un proyecto político que, en su opinión, ha impulsado importantes transformaciones sociales en el país.
Señaló que el trabajo realizado durante años por muchos militantes está siendo opacado por la conducta de unos pocos involucrados en presuntos actos irregulares.
Ante esta situación, pidió convocar con urgencia al comité de ética del Pacto Histórico para fortalecer los filtros de ingreso y evitar que personas sin principios continúen aprovechándose del movimiento para obtener beneficios económicos o políticos.
Finalmente, sostuvo que el proyecto político, construido durante más de seis décadas y por el que muchas personas han entregado su vida, no puede verse destruido por quienes calificó como oportunistas y llamó a difundir su mensaje para respaldar la necesidad de depurar el partido.
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