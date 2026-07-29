Por: Canal Uno

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Durante la mañana de este 29 de julio de 2026, la exgerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, presentó una denuncia contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, acompañada por su abogado, el exmagistrado Wilson Ruiz.

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La exfuncionaria denunció al mandatario por los presuntos delitos de peculado por aplicación oficial diferente, constreñimiento ilegal, injuria, calumnia y tráfico de influencias de servidor público.

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Tras radicar la denuncia, Rodríguez aseguró ante los medios de comunicación que el presidente Petro “entrará en una etapa de desesperación publicando cualquier cosa para seguir afectando mi reputación”. Según explicó, estas declaraciones se originaron luego de que el mandatario compartiera el día anterior una publicación en su cuenta de X.

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“Esta columna muestra un esfuerzo investigativo a fondo sobre el caso Angie Rodríguez”, fue el mensaje compartido por el presidente al que hizo referencia la exfuncionaria.

Esta columna muestra un esfuerzo investigativo a fondo sobre el caso Angie Rodríguez https://t.co/UxSz3REhCn — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 29, 2026

Rodríguez cuestionó además al autor de la columna, Horacio Duque, al asegurar que mantiene un proceso con el Fondo Adaptación por un presunto incumplimiento contractual.

“Está compartiendo una información de un tipo que tiene un pasado, o no sabemos si aún un presente oscuro”, afirmó Rodríguez, al hacer referencia a presuntos antecedentes judiciales de Duque.

La exgerente también manifestó que agradece no hacer parte de “la red de mujeres” que, según ella, defiende el presidente, al considerar que las personas respaldadas por el mandatario posteriormente terminan enfrentando cuestionamientos.

Salud mental de Angie Rodríguez

Durante su declaración, Rodríguez también habló sobre su estado de salud mental y aseguró que este se vio afectado en medio de su experiencia laboral. No obstante, afirmó que dicha condición nunca ha sido un impedimento para desempeñar sus funciones.

Asimismo, agradeció el pronunciamiento realizado por la Asociación Colombiana de Psiquiatría sobre su caso y cuestionó por qué organizaciones feministas no se han pronunciado frente a la situación que denuncia.

¿Qué detonó las diferencias entre Angie Rodríguez y el presidente?

Según Rodríguez, las diferencias con el presidente comenzaron cuando, siendo gerente del Fondo Adaptación, se negó a autorizar el traslado de un billón de pesos destinados a las obras de La Mojana hacia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), al considerar que ese traslado no contaba con la planeación necesaria.

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De acuerdo con la exfuncionaria, los recursos terminarían en la UNGRD, entidad que calificó como una de las más cuestionadas del país.

“Lo que encontré fue violencia política de género, violencia institucional y acoso laboral. Espero que las autoridades actúen”, afirmó.

Finalmente, Rodríguez aseguró que, si la justicia colombiana no avanza en su denuncia, acudirá a instancias internacionales para que su caso sea escuchado.

#EnPunto | “Si la justicia colombiana no actúa en mi caso, no iremos a instancias internacionales”, dijo Angie Rodríguez tras denunciar al presidente Gustavo Petro. pic.twitter.com/1x6IH091U6 — Canal 1 (@Canal1_Col) July 29, 2026

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