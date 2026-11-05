La actriz, comediante y locutora mexicana María Alicia Delgado murió el 4 de noviembre de 2026, a los 77 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (Andi), que lamentó el fallecimiento de la artista y envió un mensaje de condolencias a sus familiares, amigos y seguidores.

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La intérprete, nacida el 18 de marzo de 1949 en Monterrey, Nuevo León, había enfrentado en privado una enfermedad que deterioró progresivamente su estado de salud. Según contó Yodi Marcos, una de sus amigas, a la actriz le diagnosticaron cáncer de páncreas y permaneció hospitalizada durante las últimas tres semanas.

La decisión de llevar su situación médica con discreción hizo que buena parte de sus seguidores y colegas desconocieran la gravedad de su estado de salud. Por ahora, la información sobre el diagnóstico fue divulgada por su amiga y no por un comunicado médico oficial.

Así se confirmó la muerte de María Alicia Delgado

A través de sus canales oficiales, la Asociación Nacional de Intérpretes expresó su pesar por la muerte de Delgado y destacó algunos de los trabajos que marcaron su trayectoria en la televisión mexicana.

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“El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia, María Alicia Delgado”, señaló la organización en su mensaje.

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La entidad también recordó su participación en producciones como ‘Derbez en cuando’, ‘Está libre’ y la telenovela ‘Monteverde’, y envió sus condolencias a los seres queridos de la actriz.

Las producciones en las que participó la actriz mexicana

María Alicia Delgado construyó una trayectoria en la televisión y el entretenimiento mexicano, especialmente en la comedia. Entre sus apariciones en programas humorísticos figuran ‘Cero en conducta’ y ‘La casa de la risa’.

También participó en el doblaje de la película animada ‘Un gallo con huevos’ y formó parte de diferentes producciones de ficción, entre ellas las telenovelas ‘El diario de Daniela’, ‘Serafín’, ‘Amorcito de corazón’, ‘De que te quiero, te quiero’ y ‘Enamorándome de Ramón’.

Su trabajo en distintos formatos le permitió mantenerse vinculada durante años a la industria audiovisual mexicana. Con su muerte, colegas y seguidores recuerdan a una artista que dejó una huella en la comedia y la televisión de ese país.

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