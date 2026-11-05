Una inesperada determinación benéfica marcó el desenlace del matrimonio celebradao recientemente por Pipe Bueno y digital Luisa Fernanda W en Cundinamarca.

Sigue a PULZO en Discover

El estilista José Maya destapó públicamente el destino que recibirán los fondos monetarios obsequiados mediante sobres durante el festejo nupcial de ambas personalidades colombianas del entretenimiento.

El pasado jueves 29 de octubre de 2026, la creadora de contenido Luisa Fernanda W y el cantante Pipe Bueno celebraron su matrimonio en la Catedral de Sal de Zipaquirá, tras tres años de compromiso.

Aquel fastuoso encuentro social congregó a parientes cercanos y reconocidas celebridades nacionales como Maluma, Carla Giraldo, Dani Duke, La Liendra, Beéle y Jhonny Rivera dentro del recinto subterráneo.

Lee También

En el transcurso del banquete nupcial, los asistentes cumplieron con la tradición de aportar sobres cargados con sumas en efectivo para honrar la nueva etapa de los contrayentes.

Este jueves 5 de noviembre, justo al cumplirse siete días del festejo, trascendió que la famosa pareja decidió transferir la totalidad del monto recolectado hacia obras eclesiásticas.

La logística protocolaria establecida con anterioridad para el festejo contemplaba una pauta clara de entrega económica voluntaria por parte de quienes concurrieron a la fiesta.

El asesor de imagen de la novia precisó que la cuota sugerida correspondía a 500.000 pesos por persona, equivalente a 1’000.000 de pesos por pareja invitada al festejo.

Al dialogar en los micrófonos de la emisora Vibra Bogotá, Maya destapó la determinación reservada que adoptó el matrimonio de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W respecto al recaudo obtenido de los sobres.

“Ese dinero que recogieron lo van a donar al grupo Emaús de la Iglesia Católica”, afirmó el estilista, quien puntualizó la estricta reserva del asunto.

“Esto es una cosa que los novios y que nadie sabe”, agregó sobre la medida adoptada por los desposados en torno al destino de estos considerables recursos financieros.

El profesional de la belleza vinculó esta iniciativa filantrópica con la profunda cercanía que sostiene el músico de música popular hacia esa congregación de fe católica.

“Acuérdense que Pipe, bueno, muchos han estado metidos con este tema religioso y ese dinero ellos lo quieren donar a la Iglesia Católica”, explicó, replicado por El Tiempo.

Esa afinidad espiritual quedó documentada en febrero de 2026, cuando el vocalista divulgó en plataformas digitales su asistencia a un retiro del grupo Emaús Hombres Santa Clara de Asís en Bogotá.

El anuncio del donativo detonó una intensa controversia entre los cibernautas, dividiendo las posturas entre quienes elogiaron el desprendimiento y quienes reprocharon la selección del beneficiario.

“A la iglesia qué mala decisión, habiendo fundaciones que sí lo necesitan” y “Emaús ya tiene dinero” fueron algunos de los comentarios críticos expresados por usuarios en internet.

Otros admiradores manifestaron respaldo frente al gesto altruista, compartiendo mensajes favorables: “Excelente hacer labor social con el dinero que recibieron”, celebrando la entrega de los aportes nupciales.

Paralelamente, el intérprete Jessi Uribe aclaró las razones por las cuales no asistió en compañía de Paola Jara a la fiesta de sus colegas en la catedral salina.

“No pudimos estar porque estábamos trabajando. Pao y yo tuvimos un show juntos ese día, así que por eso”, señaló a través de una dinámica interactiva de Instagram.

El santandereano descartó cualquier distanciamiento afectivo y deseó éxitos al nuevo hogar: “Qué felicidad por Pipe y por Luisa, que mi Dios me los bendiga siempre, su familia, sus hijos, la relación”, escribió.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W consolidaron más de siete años de relación sentimental luego de iniciar formalmente su romance a finales de 2019.

La pareja formalizó así su vínculo matrimonial luego de tres años de compromiso público y construyó un hogar junto a sus dos hijos en territorio colombiano.

Su primogénito, Máximo Giraldo Cataño, nació en octubre de 2020 y cumplió seis años de edad en medio de constantes celebraciones familiares compartidas en redes.

El segundo hijo del matrimonio, Domenic Giraldo Cataño, llegó al mundo en octubre de 2022 y alcanzó recientemente los cuatro años de vida.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.