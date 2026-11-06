Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá se prepara para una de sus citas culturales más significativas con la llegada de la onceava edición de la Muestra Afro, organizada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) a través de la Cinemateca de Bogotá. Este evento, que se desarrollará del 19 al 29 de noviembre de 2026, centra su programación en tres enfoques fundamentales: decolonialidad, espiritualidades y antirracismo, según informó la Cinemateca de Bogotá en sus canales oficiales. La exhibición se destaca por ser un espacio tanto nacional como internacional donde convergen creatividad, memoria y diálogo entre creadores, la industria del cine y la ciudadanía.

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De acuerdo con la información difundida por Idartes, la Muestra Nacional incluye obras seleccionadas por convocatoria pública, en la que participaron realizadores de diversas comunidades como la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. Además, se presentan creaciones colectivas promovidas desde el programa Afrocolombias del Ministerio de Cultura. La Muestra Internacional, por su parte, cuenta con películas de diez países africanos y se hace posible gracias al apoyo de la Embajada de Francia, el Institut Français y la Cinemathèque Afrique. Entre las actividades especiales, el evento rinde homenaje a los 100 años del natalicio de figuras clave como Delia Zapata Olivella y Álvaro Cepeda Samudio, con proyecciones conmemorativas de su obra.

La inauguración, el 19 de noviembre a las 7 p. m. en la Sala Capital de la Cinemateca, ofrecerá no solo cine, sino también una propuesta escénica interdisciplinar denominada ‘Monteadentro (Cardume-Art)’, inspirada en prácticas afrodescendientes del Pacífico colombiano. Durante diez días, los asistentes accederán a cortometrajes, largometrajes y actividades en salas del centro, en el espacio Fontanar del Río y en Salas Asociadas. Cada programa de la Muestra Nacional y la Internacional abarca relatos desde distintas perspectivas y geografías: desde documentales, ficción, animación y procesos de comunicación comunitaria.

La Muestra Afro incluye, asimismo, espacios de socialización y conversación como ‘Datos y Relatos’, además de la proyección de cortos resultado de procesos comunitarios y organizaciones afrodescendientes. Según la Cinemateca de Bogotá, el ingreso a la mayor parte de la programación es gratuito, reclamando boleta en taquilla, buscando así fortalecer el acceso y la participación ciudadana. La programación detallada y actualizaciones se pueden consultar en www.cinematecadebogota.gov.co y las redes sociales de la Cinemateca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué películas y actividades destacan en la Muestra Afro de la Cinemateca de Bogotá 2026?

Entre las principales películas de la Muestra Afro de 2026 figuran títulos nacionales e internacionales, como ‘¿Vendrán mis padres a verme?’ de Mo Harawe, ‘Tsutsue’ de Amartei Amar y ‘La henna de Ward’ de Morad Mostafa. En lo nacional se destacan obras seleccionadas por convocatoria, además de cortos realizados en el marco del programa Afrocolombias. La agenda también incluye conversatorios, presentaciones artísticas inspiradas en la cultura afro y homenajes a figuras representativas, consolidando una agenda diversa y participativa.

¿Cómo buscar la programación completa de la Muestra Afro 2026 en la Cinemateca de Bogotá?

La programación con horarios y detalles de la Muestra Afro 2026 se encuentra disponible en el sitio web www.cinematecadebogota.gov.co así como en las redes sociales de la Cinemateca de Bogotá. Se recomienda estar atento a estos canales para información actualizada sobre funciones, actividades paralelas y requisitos de ingreso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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