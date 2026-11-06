Por: El Espectador

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Un hombre de aproximadamente 38 años fue hallado sin vida en la madrugada de este viernes 6 de noviembre en una zona verde del barrio Paraíso, en Chapinero Alto. El cuerpo, que presentaba signos de violencia, no tenía documentos de identificación y por el momento no ha sido identificado. El informe que alertó sobre la situación fue recibido hacia las 5:54 a. m., cuando uniformados de la estación de Policía de Chapinero acudieron a la calle 42 # 3 Este-45, sobre la vía al cable. De acuerdo con el procedimiento, los agentes acordonaron el sitio y la Sijín, Unidad de Investigación Criminal de la Policía, inició las diligencias técnicas para recolectar pruebas y esclarecer lo sucedido. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, entidad encargada de establecer tanto la identidad de la víctima como la causa exacta de la muerte.

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Hasta ahora, el caso permanece bajo la categoría de hallazgo de cuerpo masculino sin identificar. Aunque los reportes preliminares dan cuenta de contusiones y otras lesiones, no hay un pronunciamiento oficial que permita confirmar si se trata de un homicidio. Tampoco se han anunciado capturas o identificación de posibles responsables en torno al hecho. Los investigadores recolectaron elementos en el terreno y revisan las cámaras de seguridad del sector, con la intención de determinar si el ataque ocurrió en ese punto o si el cuerpo fue abandonado allí. Asimismo, no se ha informado cuántas horas llevaba el cadáver en el lugar antes de ser reportado ni existe claridad sobre las circunstancias exactas que lo rodean.

El dictamen de Medicina Legal será definitivo para identificar a la víctima mediante protocolos forenses y para determinar, de manera concluyente, la causa de muerte y la naturaleza de las lesiones observadas. Mientras tanto, no es posible atribuir el incidente a ninguna hipótesis concreta, como una riña, un hurto o un ataque premeditado, de acuerdo con la información conocida por ahora. El caso se suma a las inquietudes de los habitantes del barrio Paraíso y de Chapinero Alto, quienes han reportado problemas de seguridad en la zona, aunque no existen vínculos oficiales entre dichas denuncias y este hecho en particular.

Es relevante mencionar que, según cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, Bogotá finalizó octubre con una reducción de 20 homicidios respecto al mismo mes del año anterior. Entre enero y septiembre, el Distrito reportó una disminución del 8 % en homicidios, mientras que, con datos hasta el 10 de octubre, la ciudad sumaba 835 homicidios frente a los 915 del periodo equivalente de 2025, una diferencia de 80 casos menos, según la información suministrada por la Fiscalía y recogida por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre la identidad del hombre hallado en Chapinero Alto?

Por el momento, la identidad del hombre hallado sin vida en el barrio Paraíso de Chapinero Alto no ha sido determinada, dado que no portaba documentos y los investigadores aún esperan el informe de Medicina Legal, que se encargará de identificarlo empleando procedimientos forenses como la necropsia y el análisis dactiloscópico.

¿Cuáles son los pasos de Medicina Legal para identificar a una persona sin documentos?

Medicina Legal utiliza métodos forenses que incluyen la necropsia, revisión de registros dactiloscópicos y análisis de características físicas para lograr la identificación de la persona. Estos pasos buscan establecer, de forma científica, tanto la identidad como la causa de muerte de la víctima hallada sin documentación.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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