Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La biodiversidad colombiana ha sido motivo de especial atención en Bogotá, según la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), entidad que, en conjunto con la aerolínea Avianca y la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), ejecutó recientemente el traslado de un mono tití cabeciblanco desde la capital del país hasta Montería. El animal fue hallado por una ciudadana en la localidad de Kennedy, en una alarmante situación: dentro de una caja, atado por la cintura y con evidentes signos de heridas, deshidratación y desnutrición.

Sigue a PULZO en Discover

Tan pronto fue rescatado, la SDA lo trasladó al Centro de Atención de Fauna Silvestre, donde recibió cuidados veterinarios, una alimentación adecuada y fue estimulado para que recuperara comportamientos propios de su especie, de acuerdo con la información oficial suministrada por la Secretaría. La rehabilitación de este ejemplar incluyó una evaluación integral de su estado y la preparación para una eventual reintegración con otros individuos de su misma especie, un proceso clave para su reinserción futura en el medio natural.

El traslado a Montería fue fundamentado en criterios y análisis técnicos, especialmente estudios genéticos que confirmaron la pertenencia de este tití cabeciblanco a poblaciones del norte de Colombia. Así lo señaló Adriana Soto, secretaria Distrital de Ambiente, quien explicó que su integración con otros individuos, incluyendo una hembra, representa un significativo avance. No obstante, enfatizó que la posible liberación del animal quedará sujeta a un análisis técnico que determine su capacidad de sobrevivir en el hábitat natural.

El tití cabeciblanco, conocido también como tití cabeza de algodón y cuyo nombre científico es Oedipomidas oedipus, es una especie endémica del Caribe colombiano considerada en peligro crítico de extinción. De acuerdo con el Instituto Humboldt, se estima que solo quedan cerca de 7.000 ejemplares en estado silvestre. Por esta razón, la recuperación y eventual liberación de cada individuo tiene una importancia especial para la supervivencia de la especie.

Durante la administración Galán, la SDA ha rescatado a más de 16.000 animales silvestres, de los cuales una parte significativa había sido víctima de tráfico ilegal. La ciudadanía es invitada a reportar casos de tráfico de fauna silvestre y a abstenerse de comprar este tipo de animales, utilizando las líneas telefónicas y el correo electrónico oficiales de la SDA.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el proceso de rehabilitación del tití cabeciblanco rescatado en Bogotá?

Según la Secretaría Distrital de Ambiente, el tití cabeciblanco recibió atención veterinaria especializada en el Centro de Atención de Fauna Silvestre del Distrito. Su proceso de rehabilitación incluyó una dieta adecuada, cuidados para sus heridas, hidratación y la estimulación de comportamientos naturales esenciales para la reinserción en un entorno silvestre. Además, tras el análisis genético, fue trasladado a Montería para continuar su integración con otros titíes cabeciblancos, paso necesario antes de considerar su liberación.

¿Por qué el tití cabeciblanco está en peligro crítico de extinción en Colombia?

El tití cabeciblanco, de nombre científico Oedipomidas oedipus, es endémico del Caribe colombiano y se encuentra en peligro crítico de extinción, según el Instituto Humboldt. Se estima que existen en estado silvestre aproximadamente 7.000 individuos. Las principales amenazas incluyen el tráfico ilegal de fauna y la tenencia ilícita de animales, factores que han contribuido a la drástica reducción de su población natural en el país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z