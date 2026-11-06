Por: Portal Bogotá

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Con la llegada de los 10 nuevos buses articulados cien por ciento eléctricos al Sistema TransMilenio, Bogotá afianza su compromiso con una movilidad más sostenible y silenciosa. Este paso no solo significa contar con vehículos modernos en las rutas de la ciudad, sino también avanzar hacia un modelo de transporte público con cero emisiones contaminantes y condiciones mejoradas para los usuarios. De acuerdo con la información publicada en ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’, estos buses cuentan con capacidad para transportar hasta 160 pasajeros y están dotados de tecnología avanzada que promueve la seguridad vial, el monitoreo operativo en tiempo real y una experiencia de viaje más cómoda.

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La integración de estos buses eléctricos es posible gracias al esfuerzo de organización y adecuación de infraestructura. El Patio Sur, operado por el Consorcio Express, está siendo adaptado progresivamente, con una primera etapa que incluye una isla de carga exclusiva para los articulados entregados y planes para extender la capacidad hasta 116 vehículos eléctricos. Según el reporte, el Sistema TransMilenio ya suma un total de 1.767 buses totalmente eléctricos de diferentes tipos, aunque estos son los primeros articulados eléctricos que ruedan por la ciudad.

El equipamiento de los nuevos buses es clave para la inclusión y la conectividad. Tienen espacios reservados para sillas de ruedas, perros de asistencia, coches de bebé y puestos preferenciales, lo que facilita el acceso a personas con discapacidad o necesidades especiales. Así mismo, la conectividad a bordo se manifiesta con wifi gratuito, puertos USB y dos pantallas informativas con sistema de audio. En cuanto a seguridad, los vehículos cuentan con cámaras interiores y exteriores, monitoreo de puntos ciegos y un sistema de telemetría que permite vigilar el funcionamiento mecánico en tiempo real y mejorar el mantenimiento.

La infraestructura de recarga eléctrica ha sido diseñada para soportar el crecimiento de este tipo de flota. El diseño del Patio Sur contempla cargadores de alta potencia y un sistema escalable, lo cual respalda el objetivo anunciado de sumar 1.153 nuevos buses eléctricos entre 2026 y 2029. La transformación abarca desde la fabricación y el traslado de vehículos, hasta la capacitación de operadores y la instalación de sistemas inteligentes de transporte (ITS), instalados por la empresa LG en Colombia. Todo el proceso, de acuerdo con declaraciones de Pedro Mauricio Gutiérrez, gerente general de TransMilenio S.A., y María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad, busca mejorar la calidad del servicio y la vida de los bogotanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las características tecnológicas de los nuevos buses eléctricos de TransMilenio?

Los nuevos buses articulados eléctricos de TransMilenio tienen una capacidad de 160 pasajeros y destacan por su tecnología de punta: incluyen cámaras de videovigilancia interiores y exteriores, monitoreo de puntos ciegos para incrementar la seguridad vial, wifi gratuito para los usuarios, puertos USB en asientos y espacios de pie, dos pantallas informativas con sistema de audio y telemetría para monitorear en tiempo real el funcionamiento y estado del vehículo.

¿Cómo avanza la infraestructura de recarga para los buses eléctricos en Bogotá?

De acuerdo con ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’, el Patio Sur está siendo adaptado en fases para acompañar la llegada de buses eléctricos. Su diseño eléctrico inicial contempla una capacidad para 116 vehículos, con cargadores centralizados y dispensadores remotos. Este proceso permitirá aumentar la flota de 10 articulados eléctricos recién incorporados y se complementará con adecuaciones para más vehículos en los próximos años, respaldando así la transición tecnológica del sistema de transporte público.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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