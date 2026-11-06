Por: Portal Bogotá

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La educación superior es una de las grandes apuestas de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que, junto con la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), anuncia una nueva edición de su programa 'Jóvenes a la E'. Esta convocatoria, que estará disponible del 7 al 13 de noviembre de 2026, busca incentivar la continuidad educativa de los jóvenes que hayan iniciado el proceso de admisión en cualquiera de las instituciones públicas participantes y que estén listos para empezar su formación en el primer semestre de 2027, o en el primer trimestre del año para quienes elijan el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), según información oficial publicada por la Alcaldía de Bogotá.

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La iniciativa ofrecerá 1.490 beneficios enfocados en garantizar la permanencia y el bienestar integral de los beneficiarios a lo largo de su carrera. De acuerdo con lo comunicado por Atenea, los seleccionados pueden recibir un aporte económico de hasta un salario mínimo mensual legal vigente por cada periodo académico cursado; en el caso del SENA cada periodo corresponde a dos trimestres. Además, los jóvenes tendrán acceso a estrategias de bienestar de sus instituciones, como tutorías académicas, apoyos en alimentación y transporte, estudios de una segunda lengua, acompañamiento psicosocial y servicios de salud y bienestar.

La convocatoria está dirigida a quienes estén cursando grado once de calendario A o sean bachilleres egresados de instituciones educativas de Bogotá. También pueden postularse quienes validaron el bachillerato mediante el ICFES presentado en la ciudad, siempre y cuando tengan hasta 28 años al cierre de la inscripción, siendo el rango de 14 a 28 años para los programas técnicos laborales del SENA. Adicionalmente, los postulantes deben haber presentado la prueba Saber 11 o ICFES en Bogotá, aunque este requisito no aplica para programas técnicos laborales del SENA. Es indispensable haber sido admitido o tener un trámite regular de admisión en curso en alguna de las instituciones participantes, para iniciar estudios en las fechas correspondientes.

Entre las universidades y entidades presentes en el programa destacan la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad Pedagógica Nacional, la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central y el SENA Regional Bogotá, como expresó Víctor Saavedra Mercado, director de Atenea. El proceso de postulación se gestiona a través de la página web oficial www.agenciaatenea.gov.co, donde los aspirantes deben registrarse, completar su información y subir los documentos requeridos antes del cierre de la convocatoria. Según la publicación, los resultados se anunciarán el 29 de diciembre de 2026 y la formalización de beneficios podrá hacerse hasta el 15 de enero de 2027.

Este programa reafirma el compromiso del distrito con la ampliación de oportunidades para los jóvenes y el impulso al acceso, permanencia y culminación de la educación superior, promoviendo así el desarrollo integral de la juventud capitalina.

¿Cuáles son los requisitos para postularse a la convocatoria Jóvenes a la E en Bogotá?

Para poder postularse, los jóvenes deben ser estudiantes de grado once de calendario A, bachilleres egresados de colegios de Bogotá o quienes hayan validado su bachillerato mediante la prueba del ICFES presentada en la ciudad. Es indispensable tener hasta 28 años al cierre de la inscripción, o entre 14 y 28 en caso de aplicar a programas técnicos laborales del SENA. También se requiere haber presentado la prueba Saber 11 o ICFES en Bogotá (requisito excluido para programas técnicos laborales del SENA) y estar admitido o en proceso regular de admisión en alguna de las cinco instituciones oficiales participantes.

¿Qué beneficios otorga el programa Jóvenes a la E de Atenea para educación superior?

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, el programa Jóvenes a la E otorga un aporte económico de hasta un salario mínimo mensual legal vigente por cada periodo académico para apoyar la permanencia en la educación superior. Además, ofrece acceso a estrategias de bienestar de cada institución, como tutorías académicas, apoyo en alimentación y transporte, estudio de una segunda lengua, acompañamiento psicosocial y asistencia en salud y bienestar, siempre sujeto a disponibilidad presupuestal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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