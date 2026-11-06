Por: Noticiero 90 minutos

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El cantante de música popular Darío Flórez ha presentado su nuevo sencillo titulado ‘Llegó Diciembre’, una propuesta musical pensada especialmente para anunciar la llegada de las festividades de fin de año. Este tema ya se encuentra disponible en las plataformas digitales y, de acuerdo con lo difundido por el propio artista y reportado por 90 Minutos, busca animar a las personas a vivir un diciembre lleno de unión, alegría y reconciliación. La canción se ha creado como una invitación explícita a dejar atrás los rencores y a priorizar el reencuentro y la convivencia, valores que el cantante considera fundamentales para aprovechar la temporada.

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En entrevista con el medio 90 Minutos, Darío Flórez explicó cómo la composición de ‘Llegó Diciembre’ pretende transmitir un mensaje de alegría. Según sus palabras, la interpretación musical recuerda a los oyentes la importancia de perdonar y compartir, así como la necesidad de evitar que los resentimientos interfieran en las relaciones personales. Flórez enfatizó que el sencillo convoca a celebrar con familiares, amigos y vecinos y se suma así al repertorio musical tradicional que acompaña las novenas, reuniones y encuentros propios de la navidad. Bajo esta perspectiva, su propuesta musical se concibe no solo como una canción, sino también como un recordatorio para fortalecer los vínculos afectivos y comunitarios, muy presentes en la cultura colombiana durante estas fechas.

Este lanzamiento hace parte de una estrategia más amplia del artista, orientada a consolidar su carrera y ampliar el alcance de la música popular a nuevos públicos. Según 90 Minutos, Flórez tiene entre sus planes próximos realizar una gira por Panamá, con la que espera seguir promoviendo su música y mantener vivas sus raíces culturales en cada nuevo escenario. El propio cantante ha manifestado su interés en representar a su pueblo y su identidad en cada presentación, mostrando así un fuerte compromiso con sus orígenes aun mientras desarrolla nuevos proyectos musicales.

De esta manera, ‘Llegó Diciembre’ se consolida como una invitación abierta a dar inicio desde ya a las celebraciones de fin de año. Al estar disponible en las principales plataformas digitales, el público tiene la oportunidad de sumar este sencillo a su banda sonora festiva, enfatizando el mensaje de reconciliación y alegría que Darío Flórez busca compartir en cada nota.

*Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el mensaje principal de la canción ‘Llegó Diciembre’ de Darío Flórez?

La canción ‘Llegó Diciembre’ tiene como propósito central transmitir alegría y promover la unión, el perdón y la reconciliación durante las festividades de fin de año, tal como explicó Darío Flórez en entrevista con 90 Minutos. El sencillo invita a compartir con familiares, amigos y vecinos, enfatizando la importancia de dejar los rencores atrás y fortalecer los vínculos personales y comunitarios en esta época especial.

¿Dónde se puede escuchar la canción ‘Llegó Diciembre’ y cuáles son los próximos planes de Darío Flórez?

‘Llegó Diciembre’ está disponible en las principales plataformas digitales, permitiendo al público incorporar el sencillo a su selección musical de la temporada. Además, de acuerdo con 90 Minutos, Darío Flórez planea realizar una gira por Panamá para difundir su música popular en nuevos escenarios y mantener vivas sus raíces culturales durante sus presentaciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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