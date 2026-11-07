La experiencia de Jimmy Vásquez en ‘MasterChef Celebrity’ estuvo lejos de ser lo que esperaba. El actor colombiano reveló que llegó a un punto de desgaste durante las grabaciones del concurso de cocina y que incluso pidió formalmente abandonar el programa, pues no se sentía cómodo con las dinámicas que, según él, se vivían entre los participantes.

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La confesión la hizo en una entrevista con el periodista Carlos Ochoa, en su canal de YouTube Carlos Ochoa y sus Novelas. Allí explicó que su inconformidad no estaba relacionada con los retos culinarios, sino con el ambiente que encontró dentro del formato.

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Vásquez describió una diferencia entre el comportamiento de algunos concursantes frente a las cámaras y lo que, de acuerdo con su percepción, ocurría cuando no estaban grabando.

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“Empiezan a odiarse todos y a jugar ante cámaras: ‘ay, cómo te quiero, amiguis’, y por dentro era chan chan chan dándote la por la espalda, siendo desleales, deshonestos, violentos, hablando mal”, expresó.

Jimmy Vásquez pidió abandonar ‘’MasterChef Celebrity’’

El momento más difícil para el actor llegó el día en que sufrió una quemadura en una de sus manos durante las grabaciones. Según contó, esa situación lo llevó a hablar con el equipo de producción y manifestar que no quería continuar en el concurso.

“Yo no quiero volver a esto. O sea, yo realmente creo que de verdad este no es mi ambiente. Muchas gracias por la invitación, pero yo no quiero volver a esto”, recordó sobre lo que les dijo a los encargados del programa.

Sin embargo, la respuesta que recibió no fue la que esperaba. De acuerdo con su relato, le indicaron que debía continuar con su participación y que, de lo contrario, podrían aplicar las condiciones establecidas en el contrato.

“Me dijeron, Jimmy, tienes que seguir, te toca, porque si no te aplicamos el contrato”, aseguró.

Aunque finalmente siguió en competencia, Vásquez reconoció que su disposición había cambiado. Incluso contó que desde producción le pedían mostrar mayor intensidad frente a las cámaras, pero él ya no tenía el mismo ánimo después de lo ocurrido.

“¿Quieren verme angustiado? Ok, aquí voy a jugar al angustiado. 3, 2, 1, vamos, listo”, relató con ironía.

Durante la conversación, el intérprete también explicó que las dinámicas de confrontación, los comentarios y los rumores entre participantes le resultaron especialmente difíciles de manejar.

Vásquez aseguró que, a lo largo de su carrera, ha procurado mantenerse al margen de ese tipo de situaciones y concentrarse en su trabajo artístico.

“Yo como Jimmy Vásquez he vivido de mi trabajo. Cuando me he visto en enredos de que Jimmy se emborrachó, de que Jimmy no llegó, de que Jimmy se dr0gó, nunca”, afirmó.

También reconoció que verse involucrado en discusiones y comentarios dentro del ‘reality’ le causó un desgaste considerable.

En otra reflexión compartida en sus redes sociales, el actor cuestionó algunas expresiones que, según él, pueden esconder comportamientos pasivo-agresivos, como “con todo respeto” y “no te lo tomes personal”. Para Vásquez, ese tipo de frases también reflejaban parte del ambiente que le incomodó durante su participación.

¿Qué proyectos tiene Jimmy Vásquez después de ‘’MasterChef Celebrity’’?

Pese a la experiencia que describió, el actor volvió a concentrarse en proyectos relacionados con la actuación, el campo en el que ha desarrollado buena parte de su trayectoria.

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Actualmente hace parte del elenco de ‘En qué lío me metí’, la comedia del Canal Caracol en la que comparte escenas con Yuri Vargas.

Además, protagoniza la obra teatral Berlín, Berlín, una comedia de espías que se presenta en el Teatro Nacional La Castellana, junto a Laura Londoño y Luis Eduardo Arango, bajo la dirección de Ernesto Benjumea.

Aunque reconoció que disfrutó las clases con los chefs y la posibilidad de preparar platos para sus hijos, Vásquez dejó claro que la convivencia y la competencia dentro del ‘reality’ marcaron su experiencia. Por eso, no parece tener interés en repetir una participación de ese tipo.

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