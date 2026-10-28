Un momento inesperado se vivió en ‘MasterChef Celebrity’ cuando el actor Jimmy Vásquez pidió retirarse de la competencia antes de que los chefs evaluaran su preparación. Aunque terminó de cocinar dentro del tiempo establecido, el participante explicó que debía atender un compromiso laboral urgente y le pidió ayuda a la presentadora Claudia Bahamón.

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La situación ocurrió durante el reto creativo, en el que los concursantes contaron con 50 minutos y canastas con ingredientes asignados para elaborar sus platos. Cuando la producción anunció el final de la prueba con la tradicional instrucción de “¡manos arriba!”, Vásquez solicitó la palabra y explicó por qué necesitaba abandonar el set.

La petición tomó por sorpresa a sus compañeros, pues el actor debía ausentarse justo antes de la deliberación de los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

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¿Por qué Jimmy Vásquez tuvo que salir de ‘MasterChef Celebrity’ ?

El participante explicó que estaba a cargo de la producción de un evento cultural en el que llevaba trabajando nueve meses y que, por una coincidencia de compromisos, necesitaba atender la situación de inmediato.

“Soy el productor de un evento muy importante que vengo trabajando hace nueve meses. Se me juntó el ganado, mejor dicho, y me tocó acudir a Claudia. Te pido de rodillas, presentar el plato por mí”, expresó el actor durante el programa.

Vásquez aclaró que había terminado la preparación dentro del tiempo permitido, pero que no podía quedarse para la evaluación de los chefs. Por eso, recurrió a Bahamón para pedirle que presentara su receta ante el jurado.

Su salida se convirtió en una situación excepcional dentro de la dinámica del concurso, pues la evaluación normalmente requiere que cada participante explique los ingredientes, la técnica y la intención detrás de su preparación.

Claudia Bahamón aceptó presentar el plato ante los jurados

Ante la solicitud del actor, Claudia Bahamón accedió a intervenir y llevar el plato ante los chefs. Sin embargo, dejó claro que estaba aceptando una petición poco habitual y que lo hacía entendiendo las circunstancias laborales del concursante.

“Jimmy es un gran productor, un gran actor y está a cargo de un festival, entiendo, y me dice: necesito irme, perdón, perdón, ya terminé de hacer mi plato. Pero que no me pongan el delantal a mí”, comentó la presentadora durante la emisión.

La conductora también reconoció que, aunque en otras ocasiones ha apoyado a los participantes, nunca había asumido ese papel de la misma manera.

“Yo siempre los he ayudado, pero nunca había hecho esto. Está bien, me embarqué en este rollo, problema de él, pero haré todo lo posible, por supuesto”, añadió Bahamón.

De esta manera, la presentadora asumió la tarea de presentar la preparación mientras el actor atendía el compromiso que motivó su retiro anticipado.

La salida ocurrió después de la eliminación de Mariana Mozo

El episodio estuvo marcado también por la reciente salida de Mariana Mozo, quien abandonó la competencia un día antes, luego de recibir críticas del jurado por errores técnicos en la elaboración de un postre tradicional conocido como Honey Foster.

La eliminación había aumentado la tensión entre los participantes, conscientes de que los errores durante las pruebas podían tener consecuencias importantes en su permanencia dentro del concurso. Durante el reto creativo, los chefs habían advertido sobre la posibilidad de que las fallas se tradujeran en delantales negros.

Además, la relación cercana entre Jimmy Vásquez y Mariana Mozo había llamado la atención en capítulos anteriores, por lo que las dos situaciones consecutivas se convirtieron en momentos destacados para los seguidores del programa.

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¿Qué pasó con la evaluación de Jimmy Vásquez?

El retiro del actor antes de la deliberación planteó una situación inusual en la competencia: su plato debía ser presentado y evaluado pese a que él no podía permanecer en el set.

Claudia Bahamón aceptó hacerlo de manera extraordinaria, pero el hecho de que la presentadora llevara la preparación ante los chefs no significa, por sí solo, que el concursante haya quedado exento de las reglas del programa.

El desenlace de la prueba y las consecuencias para Vásquez dependen de lo que se haya mostrado en la evaluación del episodio. Lo que quedó claro durante la emisión fue que el actor completó su receta en el tiempo reglamentario y se retiró por un compromiso relacionado con la producción de un festival cultural.

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