Karol Samantha, esposa de ‘Epa Colombia‘, compartió nuevos detalles sobre el estado de la empresaria, quien permanece privada de la libertad desde enero de 2025. El pasado viernes 6 de noviembre, la mujer viajó hasta Ibagué para visitarla en la cárcel La Picaleña y contó a través de las redes sociales de Daneidy Barrera cómo la encontró.

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La visita se produjo mientras avanza el proceso judicial con el que la defensa busca que la creadora de contenido pueda continuar cumpliendo su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

‘Epa Colombia’ fue sentenciada a cinco años y tres meses de prisión por los daños que ocasionó en una estación de TransMilenio durante las manifestaciones de noviembre de 2019. El caso también incluyó una sanción económica que la empresaria tuvo que asumir.

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¿Cómo está ‘Epa Colombia’ en la cárcel La Picaleña?

A través de las historias de Instagram de la cuenta oficial de la empresaria, Karol Samantha explicó que Daneidy estaría enfocada en aprovechar el tiempo durante su reclusión y mantener una actitud positiva.

Según contó, la empresaria realizó un curso de maquillaje y obtuvo su grado. Además, aseguró que tiene buen comportamiento y que incluso comparte sus conocimientos con otras internas, a quienes ayuda a capacitar.

Estas actividades, de acuerdo con el relato de su pareja, hacen parte de los esfuerzos de Barrera por mantenerse activa mientras espera una decisión sobre la posibilidad de cumplir el resto de su condena en su vivienda.

El emotivo mensaje de Karol Samantha sobre volver a estar juntas

La visita también estuvo acompañada de un mensaje que Karol publicó horas después y que generó reacciones entre los seguidores de la empresaria.

La mujer manifestó su deseo de que pronto puedan reunirse nuevamente como familia, junto a su hija, y dejar atrás la separación que ha marcado estos meses.

“Que Dios, la vida, las personas pertinentes nos concedan la dicha de que se rompan estas cadenas y nuestra familia esté de nuevo reunida”, escribió.

Sus palabras reflejaron la expectativa que mantiene frente al proceso que busca una medida que le permita a ‘Epa Colombia’ regresar a casa.

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¿Qué ha pasado con la solicitud de prisión domiciliaria de ‘Epa Colombia’?

Desde que la empresaria ingresó a prisión en enero de 2025, su defensa ha adelantado diferentes gestiones judiciales para conseguir que pueda cumplir la condena fuera del centro penitenciario.

La posibilidad de la prisión domiciliaria se ha convertido en uno de los principales temas alrededor de su caso. Sin embargo, la decisión depende de las autoridades judiciales y de que se cumplan los requisitos establecidos en la ley.

Por ahora, ‘Epa Colombia’ continúa recluida en La Picaleña, mientras su familia espera una respuesta favorable que les permita volver a estar juntas.

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