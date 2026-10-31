Yina Calderón contó detalles del encuentro que tuvo con Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, durante una visita a la cárcel de La Picaleña, en Ibagué (Tolima). La empresaria aseguró que encontró a su amiga “muy baja de peso” y describió las condiciones del lugar donde permanece recluida.

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La creadora de contenido compartió su testimonio en redes sociales, después de casi dos años sin ver personalmente a Barrera. Según recordó, la última vez que estuvieron juntas fue en enero de 2025, antes de que Calderón ingresara a la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’.

El reencuentro le dejó sentimientos encontrados. Por un lado, dijo que le impactó ver a su amiga dentro de un centro penitenciario y conocer el espacio en el que permanece. Por otro, destacó la actitud de Barrera y el trato que recibió durante su visita.

Calderón describió a su amiga como “una presa más”, sin beneficios especiales dentro del establecimiento, como los que tuvo antes. También manifestó preocupación por su apariencia física y por las dimensiones del espacio en el que, según su relato, permanece.

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“¿Cómo la vi? La verdad, una presa más, sin ningún tipo de beneficio, muy baja de peso. La celda no muy atractiva. Un poquito triste me vine yo, la verdad, en cuanto a eso”, expresó la empresaria.

Sobre las condiciones del lugar, explicó que se trata de un espacio pequeño, de aproximadamente dos metros por dos metros, con un camarote y ubicado en un patio compartido con otras internas.

“Su celdita o su patio, con muchas chicas, chiquitico, así como un camarote y un dos por dos”, comentó Calderón. La influenciadora evitó entrar en detalles que pudieran afectar la intimidad de Barrera, pero reconoció que los controles y el recorrido para ingresar al penal también le causaron impresión.

Pese a la preocupación que le produjo el aspecto físico de su amiga y las condiciones del lugar, Yina Calderón aseguró que la encontró con ánimo y disposición para enfrentar su situación. “Pero bueno, la vi con ganas de seguir adelante. La vi muy optimista”, afirmó sobre el estado de ánimo de Barrera.

La empresaria también se refirió al trato que percibió por parte del personal de La Picaleña. Contó que tuvo la oportunidad de conocer a la directora del establecimiento y destacó la actitud de los guardias durante su visita.

“Hay algo que sí me llamó mucho la atención de La Picaleña, o la cárcel donde está, y es que sí vi mucha calidad humana de parte de los guardias. Tuve la oportunidad de conocer a la directora de la cárcel y muy amable”, relató.

Calderón aclaró que, aunque vio condiciones propias de un centro penitenciario y un espacio reducido, no consideró que su amiga estuviera en una situación humillante.

“Me vine tranquila. Como todo muy justo, con las mismas condiciones, pero tampoco en unas condiciones humillantes”, concluyó.

Con estas nuevas condiciones parece claro que la ‘influenciadora’ perdió todos los privilegios de los que gozó en años pasados, en los que se conoció que tuvo acceso a vehículos, celulares y celdas con algunas comodidades.

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