Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Martin McDonagh se ha consolidado como un narrador que escarba profundo en las emociones humanas y en sus rincones más complejos, como lo evidencian películas previas, de acuerdo con El Espectador. En Tres anuncios por un crimen, retrató el coraje de una madre enfrentada a la apatía policial, mientras que en The Banshees of Inisherin exploró la fragilidad de la amistad y la imposibilidad de sanar algunos lazos rotos. Ahora, retorna con una nueva historia marcada por la reflexión sobre el poder, la lealtad y las consecuencias de las intervenciones políticas.

Sigue a PULZO en Discover

Caballo salvaje nueve, su más reciente obra, situada en el convulso periodo previo al golpe de Estado en Chile en 1973, se mueve entre la comedia negra, el drama y el suspenso, siempre bajo la sombra de la intervención de Estados Unidos en Latinoamérica. Según datos de El Espectador, los agentes de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) Chris y Lee, interpretados por John Malkovich y Sam Rockwell, reciben la orden de ir desde Santiago hasta la Isla de Pascua, donde deberán enfrentarse no solo a amenazas externas, sino también a sus propios conflictos internos. El vínculo de Chris con dos jóvenes rebeldes, interpretadas por Mariana Di Girolamo y Ailín Salas, abre la puerta a giros inesperados en una historia signada por el dilema ético y la búsqueda de sentido.

El estreno de la película en el Festival de Venecia fue recibido con una ovación significativa, destacando especialmente el trabajo actoral de Malkovich. Su personaje, lejos de ser una simple suma de roles previos, se define por una profunda humanidad, exponiendo la vulnerabilidad y las preguntas existenciales de un hombre enfrentado al final de su camino. Dicho desempeño se complementa con la interpretación de Rockwell, quien aporta matices de drama e ironía, recordando actuaciones pasadas.

La película no esquiva temas delicados, como la injerencia extranjera en la región, y evita discursos maniqueos. De acuerdo con la misma fuente, más allá del contexto histórico, la narrativa centra su atención en la complejidad de las relaciones humanas, especialmente la amistad y la lealtad, y en la capacidad del ser humano para transformar su destino. La fotografía de Ben Davis refuerza la atmósfera, dando a la Isla de Pascua el carácter de un personaje metafórico y fundamental para la historia.

Así, Caballo salvaje nueve se presenta como una invitación a repensar el pasado y a creer en la posibilidad de cambio, incluso en las circunstancias más adversas, reafirmando el rol del cine como arte capaz de provocar reflexión y autocrítica.

¿Cuál es el argumento principal de la película Caballo salvaje nueve?

La historia sigue a dos agentes de la CIA enviados a la Isla de Pascua poco antes del golpe chileno de 1973. Mientras cumplen su misión, deben enfrentarse tanto a conspiraciones externas como a sus propios conflictos personales, en medio de relaciones complejas y decisiones que pueden alterar para siempre el destino de ellos y de quienes los rodean.

¿Qué temas aborda Caballo salvaje nueve sobre la intervención estadounidense en Latinoamérica?

La película explora, desde la perspectiva de sus protagonistas, el impacto de las políticas intervencionistas de Estados Unidos, sin caer en posturas simplistas. A través de situaciones personales y colectivas, muestra cómo estas decisiones afectan vidas y generan dilemas éticos, resaltando que, incluso en contextos oscuros, existe lugar para la conciencia y el cambio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.