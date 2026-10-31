Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La gastronomía colombiana destaca por su variedad de sabores tradicionales y recetas emblemáticas. Una de las preparaciones más apreciadas es la arepa con huevo y queso, un plato ideal para acompañar con un chocolate caliente, que resume la riqueza cultural de la cocina nacional. Según El Espectador, esta receta es perfecta para quienes buscan un desayuno contundente o una merienda nutritiva. El proceso inicia con la mezcla de harina de maíz blanco precocida, agua y leche tibias en partes iguales, mantequilla, sal y queso rallado. Se integra todo con las manos hasta conseguir una masa suave, caracterizada por su elasticidad y consistencia homogénea.

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Luego, se forman las arepas y se llevan a una plancha de hierro caliente, donde se asan hasta dorarlas totalmente por ambos lados. Si desea acentuar el sabor característico de la arepa hecha al carbón, El Espectador recomienda dejar que se tuesten bien sobre la plancha. En paralelo, se prepara el relleno: un sofrito de tomate y cebolla larga, al que se incorporan los huevos. Estos se revuelven suavemente hasta que alcanzan la cocción deseada, logrando una textura jugosa que realza el sabor de los ingredientes.

El paso final consiste en abrir cada arepa por un costado y rellenarla con el guiso de huevos pericos y una tajada de queso, logrando que el queso se funda ligeramente con el calor. Según los expertos consultados por El Espectador, se recomienda servir las arepas recién hechas para poder disfrutar del contraste entre la textura crocante del exterior y lo suave del relleno. La receta descrita rinde cuatro porciones y requiere aproximadamente 15 minutos de preparación y 20 minutos de cocción.

Sobre el origen de la arepa, El Espectador explica que su historia es tema de debate entre Colombia y Venezuela, pero los registros coinciden en que nació antes de que existieran fronteras entre ambos países. El término "arepa" proviene de la voz “erepa”, utilizada por la tribu de los Caribes para denominar el maíz. Si bien la tradicional se hace a partir de maíz, hoy existen más de 200 variedades de arepas en la región, según el mismo medio. Este detalle subraya la versatilidad y adaptabilidad del alimento, que se ha mantenido vigente gracias a su sabor y practicidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se prepara una auténtica arepa con huevo y queso colombiana?

Para preparar una auténtica arepa con huevo y queso colombiana, se mezclan dos tazas de harina de maíz blanco precocida con una mezcla tibia de agua y leche, mantequilla, sal y queso rallado, amasando hasta que la masa quede suave. Se forman las arepas, se asan en una plancha de hierro caliente hasta dorarse y, a la par, se elabora un sofrito de tomate y cebolla al que se agregan huevos batidos. Las arepas se abren por un lado, se rellenan con los huevos pericos y una tajada de queso, y se sirven calientes. Todo el proceso detallado está documentado por El Espectador.

¿Cuál es el origen histórico de la arepa y qué significa “erepa”?

De acuerdo con El Espectador, la historia de la arepa se remonta a tiempos previos a la existencia de fronteras entre Colombia y Venezuela. El nombre “arepa” proviene de la palabra “erepa”, que usaban los Caribes para referirse al maíz. Con el tiempo, este alimento a base de maíz se diversificó y hoy en día existen más de 200 tipos de arepas, demostrando su importancia en la cultura culinaria de la región.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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