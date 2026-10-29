Por: El Espectador

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Los muffins de calabaza con relleno de queso crema y crumble de avena son una verdadera delicia de la gastronomía americana, ideales para disfrutar en la temporada de calabaza. Su preparación consiste en mezclar ingredientes básicos como el puré de calabaza, aceite vegetal neutro, huevos y leche, integrando además azúcar blanca y morena, extracto de vainilla, pumpkin spice (mezcla de especias tradicional para preparaciones con calabaza) y canela. Según las instrucciones citadas por El Espectador, la clave está en mezclar la harina, el polvo para hornear y el bicarbonato de sodio con movimientos envolventes para evitar sobrebatir la mezcla, obteniendo así una textura suave y esponjosa. Tras un breve reposo en la nevera, la masa está lista para ser usada.

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El relleno, que aporta el característico centro cremoso, se prepara con queso crema firme, azúcar pulverizada, pasta de vainilla y una pizca de sal, todo mezclado hasta lograr una consistencia homogénea. Por otra parte, el crumble o “streusel” de avena combina mantequilla fría en cubos, harina, avena en hojuelas y azúcar morena, trabajados con las manos hasta conseguir una textura grumosa y arenosa. Este crumble se enfría en el congelador hasta el momento de su uso, aportando la característica cobertura crujiente.

El armado consiste en añadir una porción de la mezcla de calabaza en moldes para muffins, incorporar en el centro una cucharada del relleno de queso y terminar con una capa de crumble de avena. Los muffins se hornean a 180 °C durante 25 a 30 minutos, comprobando su cocción con un palillo. Una vez dorados y esponjosos, se dejan reposar antes de desmoldar y disfrutar.

De acuerdo con El Espectador, estos muffins representan una fusión de aromas y sabores que evocan el espíritu cálido de la temporada de calabaza, destacando la importancia de la combinación de especias, el relleno contrastante y la cubierta crujiente. Son perfectos para acompañar una taza de café o para una tarde tranquila en casa, siendo una de esas recetas que justifican encender el horno durante el otoño.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los elementos clave para lograr unos muffins de calabaza esponjosos?

La esponjosidad de los muffins de calabaza se logra al mezclar los ingredientes húmedos y secos de forma suave, sin sobrebatir la masa. De acuerdo con El Espectador, es importante integrar la harina, el polvo para hornear y el bicarbonato de sodio con movimientos envolventes y permitir un breve reposo en la nevera antes de hornear, lo que contribuye a una textura suave y aireada.

¿Qué ingredientes conforman el pumpkin spice y por qué es esencial en esta receta?

El pumpkin spice es una mezcla de especias tradicionalmente utilizada en preparaciones con calabaza y suele incluir canela, nuez moscada, jengibre y clavo. Según El Espectador, este ingrediente es esencial porque aporta el perfil de sabor cálido y aromático que caracteriza a los muffins de calabaza, diferenciando esta receta dentro de la gastronomía americana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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