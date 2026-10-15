Después de dos décadas juntos, los actores colombianos Sebastián Martínez y Kathy Sáenz anunciaron un nuevo capítulo en su vida familiar: el lanzamiento de Selva Dulce, una marca de café cultivado en su finca, ubicada en Boyacá. El proyecto nació hace cuatro años, cuando decidieron cambiar parte de su rutina para acercarse a la naturaleza y trabajar en el cultivo de sus propios cafetos.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Marcela García ahora factura millones con su negociazo y apunta a conquistar Europa)

La pareja presentó la iniciativa mediante un video publicado en redes sociales, en el que repasó su historia sentimental y explicó cómo una decisión relacionada con su estilo de vida terminó convertida en un emprendimiento. Según contaron, ambos participaron en la siembra y el cuidado de las plantas hasta conseguir un café de origen que ahora buscan llevar a otras personas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selva Dulce | Café Especial de Origen (@selvadulcecafe)

Así comenzó la historia de amor de Kathy Sáenz y Sebastián Martínez

La relación entre los artistas comenzó en 2005, cuando coincidieron durante las grabaciones de la telenovela ‘Juegos prohibidos’. En ese momento, su acercamiento despertó comentarios, pues ambos atravesaban cambios en sus vidas sentimentales y entre ellos existe una diferencia de edad de 11 años.

Kathy Sáenz, de 54 años, ya era reconocida por su trayectoria como actriz y por su participación en concursos de belleza. Sebastián Martínez, de 43, también construía su carrera en la televisión colombiana.

Pese a las críticas que recibieron al comienzo de su relación, ambos continuaron juntos y se casaron en 2008. Desde entonces, han compartido su vida familiar y tienen un hijo, Amador. La actriz también es madre de dos hijas de una relación anterior.

Del campo a su propio negocio de café

El cambio hacia una vida más cercana al campo marcó otra etapa para el matrimonio. Hace cuatro años, los dos comenzaron a dedicar tiempo a su finca boyacense y al cultivo de café, una actividad que pasó de ser un proyecto personal a convertirse en una marca comercial.

La decisión implicó involucrarse en distintas etapas del proceso agrícola, desde la siembra hasta el cuidado de los cafetos. Con Selva Dulce, la pareja busca compartir el resultado de ese trabajo, en lugar de limitarse a poner sus nombres en un producto elaborado por terceros.

(Ver también: Cómo es el nuevo negocio de Iván Ramiro Córdoba en Colombia: ídolo sorprendió con ambicioso proyecto)

El anuncio también sirvió para recordar el camino que han recorrido desde que se conocieron en un set de televisión. Así, el nuevo negocio se suma a una historia de pareja que, después de 20 años, tomó un rumbo distinto al de las cámaras y los escenarios para explorar una actividad vinculada con la tierra y la producción de café.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.