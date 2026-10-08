En medio de los negocios que miles de colombianos tienen entre manos, dos celebridades le apuntaron a uno que pone en la mira a varios supermercados a nivel nacional.

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La reconocida artista Greeicy Rendón y el cantante Mike Bahía oficializaron la creación de Sitaku, una firma empresarial colombiana enfocada en la producción masiva de alimentos.

El propósito central de los artistas busca estructurar un catálogo de pasabocas, trasladando vivencias de su entorno familiar hacia los hogares del mercado nacional.

La primera antesala de la iniciativa empresarial surgió mediante el ámbito musical. El tema ‘Sitaku’ sobrepasó el millón de escuchas en plataformas digitales y originó 5.000 videos en TikTok.

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La pareja concibió dicha composición como la esencia espiritual del emprendimiento, proyectando un mensaje orientado a valorar los momentos sencillos compartidos en el hogar.

“Esta marca llegó a contar una historia bonita, a contar no solamente un producto que vende sino todo lo que hay detrás, hecho con amor”, afirmó Greeicy, replicada en Portafolio.

El nombre de la compañía resume la frase “sin tanta culpa”, concepto filosófico con el cual los cantantes estructuran la elaboración de sus productos comerciales.

La oferta principal de Greeicy y Mike Bahía debuta con Las Favoritas de Kai, una gama de papas fritas bautizada en honor a su primogénito, quien aparece en la imagen publicitaria.

Esta opción ofrece ocho presentaciones distintas: mayonesa, BBQ, salsa rosada, limón, pollo, tomate, queso y natural para satisfacer los gustos del público.

Adicionalmente, el catálogo integra la línea ‘Los Favoritos de Kai’, consistente en chicharrones crujientes disponibles en cuatro variedades: natural, BBQ, limón y ajillo.

“Las cosas lindas toman tiempo y son para siempre, como nuestro hijo. Aunque sé que nos vamos a equivocar siendo padres, con seguridad, en medio de tanto amor cada error será sin tanta culpa”, compartió Mike Bahía.

Actualmente, los pasabocas de Sitaku se distribuyen activamente en las cadenas comerciales Oxxo, Ara, Ísimo y Dollarcity en todo el territorio colombiano.

La marca cuenta con presencia en 1.651 establecimientos comerciales distribuidos a lo largo de 193 municipios colombianos.

¿Qué cantantes de Colombia tienen negocios de comida?

Varios artistas colombianos diversifican sus ingresos a través de restaurantes y marcas gastronómicas propias en distintas ciudades del país.

Carlos Vives es dueño de Cumbia House, antes llamado Gaira Café, especializado en comida tradicional colombiana y gastronomía costeña.

El establecimiento ofrece arepas de huevo, carimañolas y carpaccio de mango biche, además de presentaciones musicales en vivo.

Cumbia House también tiene sedes en los aeropuertos de Bogotá y Medellín, ampliando su presencia comercial.

Andrés Cepeda, cantante bogotano de baladas, fue uno de los socios fundadores del restaurante Islamorada, en Sopó, Cundinamarca.

Ese lugar ofrece comida típica colombiana en un ambiente natural, rodeado de montaña y música.

Adriana Lucía inauguró en 2018 La Tienda del Porro, enfocado en gastronomía cordobesa y caribeña, en Bogotá.

Pipe Bueno, cantante de música popular, es copropietario de Rancho MX, junto a Luisa Fernanda W, en Cajicá.

Ese restaurante mexicano incluye capilla, granja, guardería, churrería y taquería, según registró la revista Billboard.

Karol G, originaria de Medellín, inauguró Provenza, un pub-terraza que lleva el nombre de uno de sus mayores éxitos musicales.

La artista paisa también abrió otros dos proyectos gastronómicos y una discoteca en el mismo sector de Medellín.

Maluma, cantante urbano paisa, es dueño de Casa Eterna, ubicado en Las Palmas, en las afueras de Medellín.

Ese espacio fusiona comida tradicional colombiana con toques de cocina mexicana y gastronomía costeña nacional.

Además de músicos, otras celebridades colombianas han incursionado en el sector gastronómico, como el ciclista Rigoberto Urán.

Urán es dueño de Grosería, restaurante temático ubicado en Llanogrande, Antioquia, inspirado en el ciclismo profesional.

Estos emprendimientos muestran cómo los artistas colombianos combinan su legado musical con nuevas apuestas empresariales en gastronomía.

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