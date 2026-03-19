La marca capilar The Hair Generation, fundada por la creadora de contenido y exreina del Carnaval de Barranquilla, Marcela García, junto a su hermana Laura García y su esposo Sergio Chams, se ha convertido en uno de los emprendimientos más exitosos surgidos recientemente en Barranquilla.

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En apenas su primer año en el mercado, la empresa logró vender 400.000 unidades de su producto estrella y dar el salto al mercado internacional, según Forbes Colombia. Con presencia en Estados Unidos y planes de expansión hacia países como Panamá, Venezuela y España durante 2026.

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El rápido crecimiento de la marca ha despertado curiosidad sobre las claves de su éxito. Para algunos, se trata del alcance e ‘influencia’ de Marcela en redes sociales; para otros, de la poderosa historia personal detrás del proyecto.

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Lo cierto es que, según sus fundadores, la combinación de un producto innovador, una narrativa auténtica y una estrategia digital sólida fue determinante, aunque reconocen que no estaban preparados para la magnitud de la acogida.

“Lanzamos la marca sin imaginar la respuesta que íbamos a tener. El inventario que habíamos proyectado para tres meses se agotó en apenas tres semanas”, relató Marcela en entrevista con ese medio. De hecho, durante los primeros 12 meses de operación, la empresa enfrentó varios periodos sin stock debido a la alta demanda.

¿Cómo nació la marca de Marcela García?

El origen de The Hair Generation está profundamente ligado a la experiencia personal de su fundadora. Durante años, Marcela enfrentó problemas capilares derivados de un trastorno alimenticio, lo que la llevó a usar pelucas.

Fue su hermana Laura quien comenzó a investigar alternativas para recuperar su cabello, encontrando en la técnica del ‘hair oiling‘ —basada en la aplicación de aceites naturales en el cuero cabelludo— una solución efectiva.

A partir de ese descubrimiento, decidieron desarrollar su propio producto: el ‘Hair Boomer’. El lanzamiento estuvo marcado por un momento clave: Marcela apareció públicamente sin peluca por primera vez, mostrando la recuperación de su cabello a través de un video. La autenticidad del mensaje conectó de inmediato con su audiencia, impulsando una respuesta masiva.

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Con el éxito inicial, la marca apostó por construir una comunidad sólida alrededor del cuidado capilar. Sin tiendas físicas en sus inicios, su estrategia se centró en acercarse directamente a los consumidores a través de plataformas digitales y experiencias presenciales.

Posteriormente, ampliaron su portafolio con nuevos productos, diseñados para controlar el frizz y un exfoliante capilar que se transforma en champú al contacto con el agua.

Más allá del negocio, ha incorporado un componente social en su propuesta. La marca estableció alianzas con organizaciones para apoyar causas como la lucha contra el cáncer infantil, destinando parte de sus ventas a iniciativas que buscan impactar positivamente a distintas comunidades.

Actualmente, sus productos llegan a Estados Unidos a través de su tienda en línea, y el caso empresarial ha sido destacado en escenarios internacionales como en Washington D.C. Además, la compañía proyecta continuar su expansión en nuevos mercados, consolidando así su presencia global, sobre todo en el mercado europeo.

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