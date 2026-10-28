El sistema judicial de los Estados Unidos lamenta el fallecimiento del magistrado federal Alvin K. Hellerstein a los 92 años de edad. El experimentado jurista, quien sirvió durante casi tres décadas en el Distrito Sur de Nueva York (SDNY), falleció por causas naturales este miércoles 28 de octubre de 2026 en Manhattan. La noticia fue confirmada por el director ejecutivo de la corte, Ed Friedland, desatando de inmediato las inquietudes sobre el impacto que tendrá este deceso en el proceso penal que se adelanta contra el depuesto mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Sigue a PULZO en Discover

Nacido en el Bronx en 1933 y criado en el seno de una familia judía ortodoxa, Hellerstein fue ampliamente respetado en el ámbito jurídico norteamericano por su férrea independencia, su apego riguroso al Derecho Procesal y una trayectoria marcada por valores éticos. En su despacho ostentaba la frase en hebreo “Tzedek, tzedek tirdof” (“Justicia, justicia perseguirás”), precepto bíblico que guio su carrera desde sus inicios en el Cuerpo de Auditores Generales del Ejército (JAG) entre 1957 y 1960. Tras décadas en el sector privado, fue nominado al tribunal federal de Manhattan por el presidente Bill Clinton en 1998, pasando al estatus de juez senior en 2011.

A lo largo de su carrera, Hellerstein asumió la gestión de expedientes de relevancia geopolítica global. Entre sus actuaciones más recordadas estuvo la supervisión de las demandas civiles y los fondos de compensación tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, así como el fallo histórico de 2015 en el que ordenó al Pentágono y a la CIA revelar fotografías que documentaban abusos a detenidos en prisiones de Irak y Afganistán. Asimismo, frenó intentos del gobierno de Donald Trump para deportar masivamente a migrantes venezolanos sin audiencia previa y gestionó litigios contra gigantes corporativos y entidades bancarias como BNP Paribas por complicidad en atrocidades en Sudán.

En el plano venezolano, Hellerstein llevó desde 2011 el expediente por narcotráfico contra el exjefe de inteligencia militar Hugo “El Pollo” Carvajal, caso en el que posteriormente fue incluido Nicolás Maduro en 2020. Tras la detención e ingreso del exmandatario venezolano y su esposa al sistema penitenciario estadounidense a inicios de este año, Hellerstein asumió las audiencias preliminares para coordinar el cronograma del juicio.

Lee También

Respecto a lo que viene para el caso, la dirección ejecutiva del Distrito Sur de Nueva York aclaró que las investigaciones y acusaciones penales no se detienen ni se anulan. Según los protocolos de la corte federal de Manhattan, todos los casos a cargo de Hellerstein serán reasignados al azar entre los demás jueces en activo mediante un sistema automatizado. Aunque el proceso administrativo de sorteo y empalme requerirá unos días, de momento no se han modificado las fechas de las audiencias de preparación fijadas para el 17 de noviembre y 17 de diciembre de este año, manteniéndose invariable la fecha tentativa para el inicio del juicio oral el 14 de junio de 2027.