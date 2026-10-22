El entramado judicial y político que rodea a la exprimera dama Verónica Alcocer sumó nuevos y contradictorios testimonios con la revelación de las declaraciones entregadas por integrantes de la comitiva que la acompañaron en el polémico viaje realizado a Caracas en enero de 2023. Mientras la defensa de Alcocer busca desvirtuar las graves acusaciones formuladas por la catalana Eva Ferrer —quien aseguró que la exesposa del entonces presidente Gustavo Petro regresó al país con 2,5 millones de dólares en efectivo ocultos en maletas grises destinadas a financiar campañas políticas—, testigos clave rompieron el silencio ante la Unidad Investigativa de El Tiempo.

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Entre las personas citadas por la defensa ante la Fiscalía General de la Nación se encuentra Pilar Leyva Durán, pianista y hermana del ex canciller Álvaro Leyva, quien hizo parte del grupo de ocho o nueve personas que volaron desde la base militar de Catam hasta la capital venezolana. Según relató la testigo, el desplazamiento se organizó de manera repentina: “Nos dijeron que era un viaje rápido, éramos cerca de 8 o 9 personas y nos citaron a las 3:30 de la madrugada”. No obstante, respecto al núcleo de las acusaciones sobre el supuesto transporte de millonarias sumas de dinero en efectivo, Leyva matizó su alcance al señalar que no puede garantizar lo ocurrido con el equipaje de Alcocer, dado que esta última abordó la aeronave de manera retrasada: “La vimos entrar al avión cuando ya nosotros estábamos en la cabina de pasajeros. Por eso no puedo garantizar si ella llevó maletas o si bajaron maletas del avión. Solo la vi con una cartera de mano en la cabina de pasajeros”.

El testimonio de la pianista detalla además que, durante la visita a Caracas, permaneció junto a la exprimera dama en gran parte de las actividades culturales, a excepción de un encuentro protocolario privado con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, al que ingresaron exclusivamente Alcocer y el entonces viceministro de Cultura, Jorge Ignacio Zorro. A su vez, el ex viceministro ratificó en su versión periodística que el desplazamiento no estuvo precedido de una planeación extensa y descartó de plano haber presenciado actividades al margen de la ley: “Ahí no se habló de plata, ni de armas o de droga. No sé de dónde salió esa información”. Zorro añadió que a su retorno a territorio colombiano no pasaron por estrictos filtros de seguridad aeroportuaria debido a la ausencia de equipaje voluminoso.

Por su parte, el equipo jurídico de la exprimera dama, encabezado por el penalista Ricardo Gaviria, radicó la solicitud formal para que la Fiscalía escuche en diligencia juramentada los testimonios de Pilar Leyva, de su hermana Inés y del propio ex viceministro Zorro. En paralelo, el abogado Inocencio Meléndez, representante de Mario Fernández Alcocer, aportó registros fotográficos y fílmicos que supuestamente evidenciarían que Alcocer arribó a suelo venezolano portando únicamente una cartera de mano, material probatorio que busca desacreditar la hipótesis de las maletas con divisas.

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Estas revelaciones se producen de manera simultánea a la comparecencia virtual llevada a cabo este miércoles 21 de octubre de 2026 por Eva Ferrer ante el ente acusador, diligencia en la cual la exconsejera catalana prometió incorporar el paquete probatorio que respalda sus denuncias sobre la presunta red de corrupción y tráfico. Mientras los estrados judiciales evalúan las versiones encontradas, el caso continúa reavivando el debate nacional sobre los manejos diplomáticos y financieros durante la administración anterior.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.