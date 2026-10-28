Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Chitai-Gorod, reconocida como la mayor cadena de librerías en Rusia, se ha visto obligada a invertir aproximadamente 100 millones de rublos (equivalentes a 1,24 millones de dólares estadounidenses) para retirar de la venta y destruir libros prohibidos de acuerdo con la normativa rusa. El director de esta red de librerías, Alexandr Brichkin, confirmó esta información durante una entrevista concedida a la emisora rusa RBC. Brichkin explicó que el proceso no se limita a retirar los libros de las góndolas, sino que implica también la logística de transportarlos de vuelta a los depósitos y su posterior destrucción a través de reciclaje, un procedimiento que la empresa debe costear íntegramente. “No podemos echar los libros a la basura. Son residuos tóxicos”, afirmó Brichkin, refiriéndose a la obligación de asumir tanto los costos logísticos como ambientales de este proceso.

Sigue a PULZO en Discover

A estos gastos, se les suman decenas de millones de rublos adicionales por la etiquetación de publicaciones que contienen material clasificado como restringido, como aquella que alude al consumo de drogas. Según Brichkin, el reciclado de estos libros consiste en llevarlos a plantas trituradoras mediante contratos con empresas externas especializadas. Tales restricciones, señaló, afectan en muchos casos a títulos que en principio no estaban bajo vigilancia. Una vez emitido el veredicto de los expertos oficiales, las librerías recaen de inmediato en responsabilidad penal, sin haber tenido la oportunidad de adecuar su inventario con base en la nueva normativa.

Brichkin criticó que estos cambios suelen darse "de repente" e incluso que, al momento de la publicación, algunos libros no infringían las leyes rusas. Sin embargo, revisiones posteriores detectaron supuesta “propaganda LGBT” en ciertas obras, una persecución que se intensificó desde la prohibición oficial de dicha propaganda en diciembre de 2022. “Ni siquiera tenemos la oportunidad de cumplir con los requisitos legales”, lamentó el empresario. La falta de transparencia ha sido motivo de crítica, pues no hay suficiente personal especializado ni procedimientos claros para certificar si un contenido puede considerarse propaganda LGBT o no.

La aplicación de estas normativas ha incrementado la presión sobre los actores del sector editorial. En abril, por ejemplo, las autoridades rusas arrestaron al director general de Eksmo, la editorial más grande del país, por distribuir literatura sobre la homosexualidad. Dos meses antes, la editorial Popcorn Books enfrentó un proceso judicial por razones similares y cerró definitivamente. Tras la prohibición de 2022, el Tribunal Supremo de Rusia declaró ‘extremista’ al movimiento LGBTI, intensificando el retiro masivo de libros relacionados en librerías y bibliotecas. Brichkin propuso establecer un sistema de alertas para que los libreros sean informados de antemano sobre títulos sujetos a revisión, una recomendación divulgada por The Moscow Times.

¿Por qué Chitai-Gorod tuvo que destruir tantos libros en Rusia?

De acuerdo con declaraciones de Alexandr Brichkin, director de Chitai-Gorod, la cadena tuvo que destruir una gran cantidad de libros porque estos fueron prohibidos por la legislación rusa. La destrucción responde al cumplimiento estricto de normativas que sancionan obras con “propaganda LGBT” y otros contenidos restringidos, especialmente tras modificaciones legales implementadas en 2022.

¿Cómo afecta a los libreros la normativa rusa contra la supuesta propaganda LGBT?

Según explicaciones de Brichkin, la normativa rusa impone responsabilidad penal inmediata a los libreros cuando los expertos consideran que un libro infringe las nuevas leyes, incluso aunque inicialmente cumpliera la normativa. Esto genera incertidumbre y costos elevados, pues no existe un procedimiento claro ni personal experto suficiente que determine con transparencia la naturaleza de los contenidos considerados prohibidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.