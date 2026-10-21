Por: El Espectador

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En las últimas jornadas, el espacio se ha convertido en el escenario de una tensión creciente entre Rusia y Estados Unidos, según información de medios especializados en defensa y seguridad como Breaking Defense y Axios. Estas fuentes han reportado movimientos inusuales en la órbita terrestre baja, donde satélites de ambos países estuvieron involucrados en maniobras que recuerdan las historias de enfrentamientos espaciales propias de la ciencia ficción.

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El centro de esta preocupación es el análisis divulgado por LeoLabs, una reconocida empresa dedicada al seguimiento de objetos en el espacio. De acuerdo con el informe citado por los medios, Cosmos 2612, un satélite ruso, habría ejecutado varias maniobras para acercarse al ICEYE-X36, dispositivo de observación terrestre propiedad de Iceye, filial estadounidense de la empresa finlandesa ICEYE. Entre el 15 y el 19 de octubre, la trayectoria, altitud y velocidad del satélite ruso se ajustaron con precisión, permitiendo que ambos aparatos quedaran separados por apenas 500 metros, según las estimaciones presentadas.

La distancia resulta especialmente llamativa porque, a velocidades aproximadas de 28.000 kilómetros por hora, los cambios de posición y el sostenimiento de una cercanía tan estrecha son maniobras sofisticadas y riesgosas. Estas acciones pueden estar destinadas a la inspección, observación detallada o, potencialmente, la interferencia en el funcionamiento del satélite objetivo.

LeoLabs ha señalado estas acciones como una de las operaciones de “proximidad no coordinada” más avanzadas y peligrosas registradas, un hecho calificado de “sin precedentes”. Jonathan McDowell, especialista en seguimiento de actividades espaciales, expresó en la red social X que “este es el primer encuentro de dos satélites activos en el que el propietario de uno de los satélites no dio su aprobación”. Aunque aguardaba confirmación con más datos, consideró este paso de Rusia como un evento verdaderamente novedoso, si bien remarcó que no necesariamente implicaba una violación directa del Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967.

Según reporta El País, ICEYE manifestó estar al tanto de la situación y aseguró que la constelación de sus satélites fue diseñada para garantizar continuidad y resiliencia. Otro aspecto relevante es que la tecnología de ICEYE permite la obtención de imágenes de la superficie terrestre de noche y en condiciones adversas, capacidades útiles tanto para usos civiles como militares. ICEYE mantiene acuerdos de suministro de imágenes a Ucrania, país en conflicto con Rusia, aunque no se confirmó públicamente si ese satélite específico presta dicho servicio.

De momento, la mayor pregunta es cuál es el propósito de las maniobras rusas, en un contexto donde el derecho internacional espacial limita la apropiación y regula el uso del espacio exterior en beneficio de todos los países.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué las maniobras del satélite ruso Cosmos 2612 sobre ICEYE-X36 son consideradas alarmantes?

La alarma se debe a que, según LeoLabs y especialistas citados por Breaking Defense y Axios, nunca antes se había registrado una operación en la que un satélite activo se aproximara tan peligrosamente a otro sin la autorización de su propietario. Las maniobras, ejecutadas con precisión a velocidades extremadamente altas, pueden interpretarse como una acción de inspección u observación sin precedentes, lo que aumenta la preocupación sobre posibles actos hostiles o de interferencia en el espacio.

¿Qué significa el Tratado del Espacio Ultraterrestre en el contexto de estos incidentes?

El Tratado del Espacio Ultraterrestre, vigente desde 1967, establece que la utilización del espacio exterior debe hacerse en beneficio de todas las naciones, prohíbe la apropiación estatal del espacio y responsabiliza a los Estados por sus actividades espaciales. En el caso de la maniobra registrada, aunque no hay confirmación de una violación, el evento plantea interrogantes sobre los límites legales y éticos en las acciones de proximidad de satélites, considerando su impacto potencial en la seguridad internacional.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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