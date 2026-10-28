El Consulado General de Colombia en Madrid habilitó de manera prioritaria sus canales de atención consular para brindar asistencia e información a los ciudadanos colombianos que se hayan visto afectados o tengan familiares involucrados en el trágico choque de trenes registrado en la ruta Madrid-Sevilla, a la altura de la provincia de Toledo. La medida busca agilizar el protocolo de localización y apoyo diplomático directo ante la magnitud del siniestro entre las formaciones de Renfe e Iryo.

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A través de un mensaje institucional dirigido a la comunidad residente y a los viajeros colombianos en el territorio español, la representación consular extendió un llamado urgente para recolectar datos sobre connacionales que pudieran requerir acompañamiento médico, legal o logístico tras la colisión:

“Atención colombianos aquí en Madrid. Tenemos una triste noticia. Hubo un accidente en la ruta Madrid-Sevilla a la altura de Toledo entre un tren AVE Renfe y un tren Iryo. Si usted tiene información de algún colombiano, familiar, amigo o conocido que posiblemente haya sido afectado por esta tragedia, por favor comuníquese con nosotros a cmadrid@cancilleria.gov.co. Aquí estamos para ustedes para ayudarlos en lo que sea necesario. Por favor contáctenos si tiene algún tipo de información”, expresaron desde la sede consular.

La vía oficial dispuesta por la Cancillería para consolidar los reportes e iniciar las labores de verificación con los hospitales y centros de atención asistencial en Toledo y Castilla-La Mancha es la cuenta de correo electrónico cmadrid@cancilleria.gov.co. La delegación diplomática instó a la ciudadanía a suministrar nombres completos, números de identificación y cualquier dato del trayecto de los pasajeros para coordinar la respuesta institucional de forma oportuna con las autoridades de emergencia españolas

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