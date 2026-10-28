Un grave accidente ferroviario conmocionó a España luego de que dos trenes de alta velocidad colisionaran de frente en la provincia de Toledo, dejando un saldo preliminar de al menos diez personas fallecidas y decenas de heridos. El trágico evento se registró en el punto kilométrico 118 de la red ferroviaria, entre las poblaciones de Mora, Orgaz y Urda, involucrando a una unidad de la empresa estatal Renfe y a otra de la operadora privada Iryo, las cuales cubrían la concurrida ruta entre Madrid y Sevilla.

Sigue a PULZO en Discover

El impacto provocó descarrilamientos severos en la infraestructura, llevando a que dos de los vagones cayeran por un terraplén aledaño a la vía. Organismos de socorro, miembros de la Guardia Civil y múltiples dotaciones de bomberos se desplazaron hacia la zona del desastre para realizar maniobras complejas de rescate y atender a las personas atrapadas entre los entramados metálicos.

La portavoz del gobierno regional de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, confirmó el balance inicial de víctimas mortales y advirtió sobre la probabilidad de que la cifra de fallecidos continúe incrementándose con el paso de las horas a medida que avanzan las labores de remoción en el terreno. Paralelamente, las autoridades autonómicas procedieron a la activación inmediata del Plan Territorial de Emergencia para coordinar la logística hospitalaria y el traslado de los heridos hacia centros de salud cercanos.

🔴AHORA 🚆Usuarios de los trenes que chocaron en entre Los Yébenes y Urda, España logran evacuar en estos momentos. Se habla de varios heridos. https://t.co/BjNdSPK0ma — News On Demand (@OnDemand_News) October 28, 2026

#ESPAÑA | Testigos presenciales hablan de la existencia de numerosos heridos y de la llegada de los servicios sanitarios. #LaRadioQueEligenLosTucumanos

En vivo https://t.co/u0vf8rH6nY https://t.co/n0ZjpyjguP https://t.co/UbLBysHZcS — 🎤 La 97.1 RadioTucumán (@RadioTucuman971) October 28, 2026

A causa de la colisión, la compañía Renfe anunció la suspensión total de la circulación de trenes en el corredor que conecta las provincias de Madrid y Ciudad Real con la zona sur de Andalucía. Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tomó la decisión de suspender de forma indefinida su agenda oficial para monitorear directamente la evolución de los operativos de rescate y la atención a los familiares de las víctimas.