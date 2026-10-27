Tareck El Aissami, exministro de Petróleo de Venezuela, aparece con la etiqueta “CAPTURED” (capturado) en la página del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). La información volvió a llamar la atención este martes 27 de octubre, en medio de las novedades sobre el proceso judicial que enfrenta por el caso de corrupción conocido como PDVSA-Cripto.

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Sin embargo, el registro no corresponde a una captura reciente ejecutada por autoridades estadounidenses. Según una verificación publicada por el medio de comunicación El Pitazo, la ficha ya mostraba ese estado desde septiembre de 2025, meses después de que el exfuncionario fuera detenido en Venezuela.

El Aissami fue arrestado en abril de 2024 por las autoridades venezolanas, en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en operaciones petroleras vinculadas con criptoactivos. Por tanto, la etiqueta del portal estadounidense no demuestra que haya sido trasladado a Estados Unidos ni que se encuentre bajo custodia de ese país.

La misma clasificación aparece en el registro de Samark López, empresario señalado como socio de El Aissami y también detenido en Venezuela por el caso.

Tareck El Aissami rechazó una eventual extradición

La atención sobre el exministro aumentó después de su intervención en una audiencia judicial celebrada el 21 de octubre, en la que se refirió a una posible extradición.

“Quiero dejar constancia de que no voy a renunciar a mi nacionalidad venezolana”, manifestó, según declaraciones divulgadas por medios venezolanos. Luego añadió: “No quiero que me extraditen y, si eso llegare a suceder, yo no lo pedí”.

Sus palabras se conocieron en medio de versiones sobre una eventual entrega a las autoridades estadounidenses. No obstante, su declaración no confirma que exista una decisión de extradición en curso.

¿De qué investigan al exministro venezolano?

El Aissami enfrenta un proceso judicial en Venezuela por su presunta participación en la trama Pdvsa-Cripto, relacionada con operaciones irregulares de comercialización de petróleo y el manejo de recursos de la industria estatal.

Entre los delitos que se le atribuyen figuran traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Estas imputaciones corresponden a señalamientos judiciales y no deben presentarse, por sí solas, como una condena definitiva.

Aunque su nombre continúa apareciendo en el portal del ICE con la clasificación de “capturado”, la información disponible indica que ese estado se relaciona con su detención previa en Venezuela. No constituye evidencia de una nueva operación de captura por parte de Estados Unidos.

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Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.